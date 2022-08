Prezydent RP wsparł akcję luteranów, którzy zbierają piłki dla dzieci

Prezydent RP Andrzej Duda wsparł akcję luteranów ze Szczyrku, którzy zbierają futbolówki, by rozdać je podczas nabożeństw młodzieży z okazji piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Pierwsze odprawione zostanie 25 września – powiedział we wtorek ks. Jan Byrt.

Zbiórkę piłek dla dzieci luteranie rozpoczęli w maju. "Z okazji kolejnych mistrzostw, czy to piłkarskich, czy siatkarskich, zbieramy w szczyrkowskiej parafii luterańskiej piłki, by rozdać je w czasie nabożeństw dzieciakom, zachęcając do wspólnej gry i odciągając je od komputerów. Chcemy, by w tym czasie tworzyły drużyny podwórkowe i zapraszały przebywających jeszcze w Polsce rówieśników z Ukrainy do wspólnej gry, a w przerwach w zabawie świadczyły o Jezusie. Bardzo się cieszymy, bo idee poparł prezydent RP Andrzej Duda. Piłki dostaliśmy także od prezesa PZPN i od wojewody śląskiego" - powiedziała ks. Byrt.

Jak dodał, pierwsze nabożeństwo odprawione zostanie 25 września w szczyrkowskim kościele luterańskim.

W poprzednich akcjach duchownego wspierali m.in. prezydenci Andrzej Duda i Bronisław Komorowski, premier Mateusz Morawicki i byli szefowie rządu Beata Szydło i Jerzy Buzek, Zbigniew Boniek, Adam Małysz i Piotr Żyła, a także samorządowcy i kluby sportowe.

Luterański ksiądz ze Szczyrku znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów. Na stokach rozdawał narciarzom Biblię, a kierowcy otrzymywali nalepki na samochody promujące wiarę w Boga. Zapraszał też gości z zagranicy, którzy za darmo uczyli dzieci języka angielskiego. Zimą rozdaje dzieciom sprzęt narciarski, a latem rowery. Przed ostatnimi piłkarskimi mistrzostwami Europy zebrał kilkadziesiąt piłek, które rozdał najmłodszym. Ostatnio wspiera też małych Ukraińców, przekazując im książki w ich ojczystym języku.