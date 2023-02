Prezydent Rumunii: Bukareszteńska Dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

NATO jest silne i pokazuje jasne zobowiązanie na rzecz Ukrainy. Bukareszteńska Dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział w środę prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas inauguracji szczytu B9 w Warszawie.

W środę w Warszawie - w obecności prezydenta USA Joe Bidena oraz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga - odbywa się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

Podczas otwarcia spotkania głos zabrał m.in. prezydent Rumunii. Klaus Iohannis przyznał, że przywódcy wschodniej flanki NATO mają obowiązek stanąć mocno w obronie pokoju. "Musimy również mocno wypełniać złożone zobowiązania na rzecz wspierania Ukrainy, tak długo jak będzie to potrzebne, tak żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Właśnie to będzie nadal robić Rumunia. Nie jesteśmy w tym wysiłku pozostawieni sami sobie" - mówił.

Rumuński przywódca zwrócił uwagę na obecność podczas szczytu prezydenta USA Joe Bidena. "Obecność ta potwierdza merytorykę naszego formatu +Bukareszteńskiej Dziewiątki+, a także przywiązanie administracji prezydenta Bidena do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. To zobowiązanie jest niezwykle solidne i wychodzi w przyszłość. Obejmuje zwiększanie wojskowej obecności. To musi być kontynuowane, w tym także przygotowanie amerykańskiej strategii dla Morza Czarnego" - powiedział Iohannis.

Jak podkreślił, Rosja działa w sposób agresywny. "Byliśmy już świadkami takiego zachowania w Republice Mołdowy, w Gruzji, a także na samej Ukrainie. Dzisiaj ci partnerzy cieszą się wsparciem sojuszniczym na rzecz długotrwałej odporności. Odporność ta jest potrzebna po to, żeby mogły one osiągnąć trwały pokój, stabilność i dobrobyt" - wskazywał.

Iohannis podkreślił, że grupa B9 jest silnym zwolennikiem perspektywy euroatlantyckiej dla Ukrainy. "Chcemy, aby ta brutalna wojna przeciwko Ukrainie była ostatnim aktem Rosji. (...) NATO jest silne, pokazuje jasne zobowiązanie na rzecz Ukrainy, a także narodu ukraińskiego. Bukareszteńska Dziewiątka jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - oświadczył.