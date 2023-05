Prezydent: samorząd terytorialny bardzo dobrze przysłużył się Rzeczypospolitej

Samorząd terytorialny przez dziesięciolecia z pewnością bardzo dobrze przysłużył się Rzeczypospolitej; dziękuję samorządowcom za ich pracę i służbę dla Polski i jej mieszkańców - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda uczestniczył w czwartek w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz samorządu terytorialnego i podziękował samorządowcom oraz pracownikom samorządu za ich pracę i służbę.

"To wasze święto, święto samorządu jesteście tutaj, aby na tej symbolicznej uroczystości pokazać swoja obecnością, jak bardzo ważną część naszego życia politycznego, gospodarczego, ale przede wszystkim społecznego stanowi samorząd terytorialny. (...) Dziękuję za tę parce i służbę dla swojego samorządu, dal samorządu RP w ogóle, dla naszej ojczyzny, ale przede wszystkim dla (...) mieszkańców" - mówił prezydent.

Jego zdaniem, "samorząd terytorialny przez te dziesięciolecia z pewnością bardzo dobrze przysłużył się Rzeczypospolitej". Wyraził też wdzięczność samorządowcom za udział w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw. "Dziękuję za to z całego serca, za wszystkie opinie i zgłoszone uwagi (...) nie ma żadnych wątpliwości, że służy to dziełu poprawiania RP, tego co można zrobić więcej, tego co może działać lepiej, tego co powinno być w naszym kraju zmieniane" - mówił Andrzej Duda.