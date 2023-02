Prezydent Słowacji na szczycie B9: jesteśmy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek

Jesteśmy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek; razem zdaliśmy test solidarności i humanitaryzmu ze względu na pomoc udzielaną Ukrainie - mówiła na szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki prezydent Słowacji Zuzana Czaputova.

W środę w Warszawie - w obecności prezydenta USA Joe Bidena oraz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga - odbywa się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova przypomniała, że do spotkania B9 dochodzi w wyjątkowym czasie - przypadającej wkrótce pierwszej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Mówiła, że kraje wschodniej flanki NATO są teraz bardziej chronione niż kiedykolwiek wcześniej. "Jesteśmy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek" - podkreśliła. "Razem zdaliśmy test solidarności i humanitaryzmu ze względu na pomoc udzielaną Ukrainie" - dodała.

Czaputova zwróciła się także bezpośrednio do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. "Panie prezydencie, pana obecność to kolejny dowód, że nasza jedność transatlantycka jest silna, jak nigdy dotąd" - podkreśliła.

Zaznaczyła również, że spotkanie B9 to dobra okazja do tego, by przedyskutować oczekiwania w stosunku szczytu NATO, który odbędzie się w Wilnie.

Wskazała, że chodzi m.in. o kwestie dotyczące tego, w jaki sposób upewnić się, że w naszej obronności nie będzie szarych stref i w jaki sposób dostosować nasze wydatki na obronę do obecnego stanu bezpieczeństwa.

"W jaki sposób zapewnić to, aby Ukraina mogła się obronić i bronić się tak długo, jak będzie to potrzebne" - pytała.