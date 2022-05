Prezydent Słowenii Borut Pahor odwiedził Muzeum Auschwitz

Prezydent Słowenii Borut Pahor odwiedził w sobotę miejsce pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz – zakomunikowało Muzeum Auschwitz. Przywódca złożył wieniec przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie odbywały się egzekucje przez rozstrzelanie.

"Gościa powitał dyrektor muzeum dr Piotr Cywiński. Wizycie towarzyszył również Wojciech Soczewica, dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau" - podało w komunikacie muzeum.

Prezydent Pahor odwiedził blok 5, w którym na ekspozycji są osobiste przedmioty zrabowane ofiarom, m.in. buty, walizki, okulary, dziecięce ubranka, czy żydowskie szaty modlitewne, a także budynek pierwszego krematorium i komory gazowej w byłym obozie Auschwitz I.

Słoweńska delegacja zobaczyła także przestrzeń na piętrze poobozowego bloku 17. Jest ona przeznaczona na nową ekspozycję narodową, która zostanie przygotowana wspólnie przez państwa byłej Jugosławii. "Będzie poświęcona ofiarom obozu deportowanym z tego obszaru" - oznajmiło muzeum.

W drugiej części słoweński przywódca odwiedził były obóz Auschwitz II-Birkenau. Widział m.in. rampę kolejową, na której Niemcy dokonywali selekcji deportowanych do obozu Żydów. Na zakończenie wizyty złożył znicze przy pomniku położonym obok ruin komór gazowych i krematoriów II i III - na płycie głównej oraz na tablicy w języku słoweńskim.

Prezydent Pahor przybył w piątek do Polski z oficjalną, pożegnalną wizytą przed zakończeniem swojego mandatu. Spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkami - Sejmu Elżbietą Witek, a także Senatu - Tomaszem Grodzkim.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.