Prezydent Słowenii: Polacy pokazali światu swoje najładniejsze oblicze

Polki i Polacy pokazali światu swoje najładniejsze oblicze w tragicznych czasach dla naszych przyjaciół z Ukrainy; są wzorem i natchnieniem dla naszego wspólnego podejścia do Ukrainy- mówił w piątek w Warszawie prezydent Słowenii Borut Pahor po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Prezydent Słowenii podkreślał, że jest to dla niego wielki zaszczyt, że mógł odwiedzić Polskę i Warszawę wraz z delegacją. Prosił, aby potraktować tę wizytę jako życzenie, by jego kraj mógł rozwijać dobre stosunki z Polską, zarówno te politycznie, jak i gospodarcze, czy kulturowe. "Leży to w interesie obu państw" - podkreślał.

Prezydent Słowenii wyraził również swój podziw wobec solidarności, którą Polska kieruję w stronę Ukrainy. "Sadzę, że Polki i Polacy pokazali światu swoje najładniejsze oblicze w tych tragicznych i wymagających czasach dla naszych przyjaciół z Ukrainy. (Polacy) są wzorem i natchnieniem dla naszego wspólnego, europejskiego podejścia do Ukrainy" - zaakcentował. "Chodzi o całościowe zrozumienie całej sytuacji związanej z Ukrainą i z ambicjami Federacji Rosyjskiej" - dodał.

Podkreślał, że bardzo szanuje podejście Polski do sytuacji na Ukrainie. "Chcę powiedzieć, że długo byliśmy głusi na uwagi, które otrzymywałem od Polaków i pana prezydenta, że Rosja ma ambicje wejścia na Zachód, szczerze mówiąc myślałem, że przesadza. Ale potem okazało się, że doszło do agresji; od tego czasu polityczne analizy i prognozy mojego przyjaciela są dla mnie wyjątkowo ważne i dobrze je rozumiem" - przyznał Pahor.

Przyznał, że jego kraj nie miał podobnych doświadczeń historycznych, jakie miała Polska, ponieważ w Słowenii nigdy nie było okupacji rosyjskiej i przed inwazją Rosji na Ukrainę Słoweńcy starali się o dobre stosunki z Federacją Rosyjską. "Ale sympatie odwróciły się w momencie inwazji i teraz nie ma żadnego zrozumienia wśród ludzi dla tego, co robi Federacja Rosyjska" - podkreślił.

Dodał, że jego troską jest także dalszy rozwój sytuacji w Europie w obliczu wojny na Ukrainie. "Chcemy postępować tak, by odzew Unii Europejskiej, NATO i całego świata zachodniego na to, co robi Rosja na Ukrainie, był jednolity" - powiedział.

Dziękował równocześnie prezydentowi Dudzie za inicjatywę ws. uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do UE. "Poparłem list dziewięciu prezydentów. Sądzę, że jest to dobry i mądry krok" - ocenił.