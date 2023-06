Prezydent: służba więzienia jest jedną z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa

Służba więzienia jest absolutnie jedną z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa i dla bezpieczeństwa obywateli - powiedział w czwartek podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej prezydent Andrzej Duda.

W trakcie uroczystości podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że po raz pierwszy to święto obchodzone jest 29 czerwca, czyli w dniu św. Pawła - patrona formacji. "To ważny symboliczny moment, że spotykamy się w tym dniu, w tym gronie, aby oddać szacunek funkcjonariuszom polskiej służby więziennej" - powiedział prezydent.

Pogratulował też funkcjonariuszom podniesienia znaczenia i prestiżu formacji oraz funkcjonariuszom, którzy odebrali w czwartek swoje nominacje na stopień oficerski. Podziękował też za ich dotychczasową służbę.

"Służba więzienia jest absolutnie jedną z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa i dla bezpieczeństwa obywateli. Jest to całkowicie naturalne, bo przecież jest to z pewnością jedna z najstarszych formacji na świecie. Odkąd istnieje ludzkość były takie osoby, o których można powiedzieć przynajmniej w jakimś zakresie, że były nieprzystosowane do tego, aby żyć w normalny sposób pośród swoich współobywateli, pośród swoich współmieszkańców i w związku z tym wymagały szczególnego nadzoru, a bardzo często wymagały też izolacji" - zaznaczył prezydent

Przypomniał, że polska służba więzienna została stworzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 roku. "Niesiecie więc państwo na co dzień swoją służbą wielką tradycję polskiej służby więziennej, a także i chlubną tradycję obrony granic Rzeczpospolitej, walki o wolną niepodległą suwerenną Polskę" - podkreślił prezydent.

Dodał również, że służba więzienna to nie tylko nadzór i pilnowanie osób, które zostały skazane, czy tymczasowo aresztowane, ale to też opieka penitencjarna oraz działania resocjalizacyjne. "Dziękuję za państwa codzienne oddanie i za profesjonalizm" - mówił prezydent.

Podziękował też wszystkim, którzy na co dzień pracują, by warunki pracy w służbie więzienne były coraz lepsze, a służba coraz lepiej wyposażona.