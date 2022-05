Prezydent: Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę

Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem.

Prezydent RP Andrzej Duda przemawiał podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem.

"Dziękuję, że mogę z wami patrzeć na podsumowanie tych czasów, 30 zjazdów Solidarności, poprzez perspektywę tych wszystkich lat naszych dziejów, tego co dzisiaj dzieje się z nami, dzieje się wokół nas. Bo nie dzieje się obok nas. Bierzemy w tym udział" - powiedział prezydent.

"Patrzę i widzę, że wszystko jest na swoim miejscu" - dodał. Wymienił biało czerwony napis Solidarność - rozpoznawalny na całym świecie, hymn narodowy, biało-czerwoną flagę narodową i krzyż.

"To symbol naszych wartości, nas wszystkich. Jest i krzyż na Giewoncie, symbol tamtego wielkiego przyrzeczenia sprzed dwudziestu pięciu lat, które tutaj Panu Bogu na ręce ojca świętego Jana Pawła II złożył polski naród, a w nim polscy górale" - zaznaczył. "Chciałbym, żeby Polacy zawsze to przyrzeczenie pamiętali, bo ono ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i dalszych losów naszej ojczyzny aby było zawsze dotrzymywane" - podkreślił.

Zaznaczył, że jest tutaj jeszcze jeden symbol, może przypadkowy, ale jakże wymowny. "Ta ścianka wspinaczkowa. Semper in Altum - Zawsze wzwyż. Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę" - wskazał i dodał, że to jest droga w górę w nieustannym trudzie i to jest wielki wymóg. "W pewnym sensie symbolem tego jest Giewont. Bo żeby tego krzyż dotknąć to trzeba do niego wyjść. Trzeba ponieść ten trud, nieustannego wspinania się, stawiania sobie nowych wymagań, nieustannego pamiętania o tych wymaganiach, które już zostały postawione, żeby się im nie sprzeniewierzyć" - podkreślił.

Wcześniej prezydent Duda odznaczył trzynastu działaczy oraz współpracowników Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" nadając im Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Autorzy: Marta Stańczyk, Nadia Senkowska

