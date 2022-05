Prezydent Sopotu: widzimy solidarność z uchodźcami z Ukrainy, ale potrzebujemy systemowych rozwiązań

Widzimy olbrzymią solidarność mieszkańców miast z uchodźcami z Ukrainy, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych – podkreślił prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Samorząd, ale także rząd i organizacje pozarządowe potrzebują dobrego prawa oraz pieniędzy także z UE - uważa prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Karnowski oraz kilkuset przedstawicieli samorządów z całej Polski, eksperci, przedstawiciele pracodawców oraz organizacji pozarządowych, przedstawiciele MSWiA oraz Kancelarii Prezydenta RP wzięli udział w poniedziałek w Samorządowym Okrągłym Stole ws. uchodźców z Ukrainy, który odbył się we wrocławskiej Hali Stulecia.

Prezydent Sopotu na konferencji prasowej podsumowującej obrady podkreślił, że włodarze polskich miast widzą olbrzymią solidarność mieszkańców z uchodźcami z Ukrainy. "Mamy już dwa miesiące niezwykłej aktywności mieszkańców, niezwykłego poświęcenia, ale naprawdę potrzeba nam rozwiązań systemowych. To nie jest tak, że my coś zepsujemy, że coś nam się nie uda. Jeśli nam się nie uda, to będzie tragedia konkretnych ludzi, tragedia w naszych miastach i gminach. Stąd chęć wypracowania pewnej strategii" - mówił Karnowski.

Dodał, że fala migracyjna spadła na polskie samorządy "w niespotykany sposób". "Dlatego tak ważna jest dyskusja ze wszystkim stronami (ws. wypracowania systemowych rozwiązań). Nie chcieliśmy czekać, aż ktoś zrobi politykę migracyjną, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce" - podkreślił Karnowski.

Podczas dwóch dni obrad uczestnicy okrągłego stołu wypracowali rekomendacje, które mają być ujęte w tzw. białej księdze. Ta zaś ma zostać przekazana rządowi oraz prezydentowi RP. Opracowane rekomendacje zostały podzielone na kilka kategorii. Są to: rynek pracy; gospodarka i ekonomia społeczna; edukacja i nauka; mieszkalnictwo; ochrona zdrowia i pomoc społeczna; integracja społeczna i działania obywatelskie; finanse i legislacja; bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie Ukrainy.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyraził nadzieję, że opracowane rekomendacje przygotują "pewne warunki brzegowe do dobrego i efektywnego pomagania obywatelom Ukrainy na kolejnych etapach". Według niego, to, czego dzisiaj potrzebuje nie tylko polski samorząd, ale także rząd i organizacje pozarządowe to dobre prawo, a także pieniędzy, zarówno krajowych, jak i europejskich.

Sutryk podkreślił, że udało się zrealizować założenie, jakie postawili przed sobą organizatorzy okrągłego stołu. Jak ocenił spotkanie nie miało konfrontacyjnego charakteru. "To spotkanie pokazało, że tak samo rozumiemy tę sytuację, tak samo rozumiemy cele. Wydaje mi się, że po tym spotkaniu jeszcze łatwiej będzie o tę współpracę, która jest konieczna po to, aby można było efektywnie pomagać Ukraińcom, którzy do Polski przyjechali" - mówił prezydent Wrocławia.

Zdaniem wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego zmiany legislacyjne idą dosyć szybko, a część przedstawionych podczas obrad rekomendacji jest dobrym materiałem dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. "Dla mnie np. pouczająca była kwestia, która być może dotyczy niezbyt dużej skali jak np. weryfikacja niepełnosprawności dzieci z Ukrainy, czy kwestia przeniesionych domów dziecka z Ukrainy do Polski i związane z tym uzupełnienie pod względem legislacyjnym" - wskazał wojewoda.