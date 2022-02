Prezydent: spór z KE nie jest potrzebny, potrzebujemy stać wspólnie, jako jedna siła

Spór z Komisją Europejską nie jest Polsce potrzebny, Polska potrzebuje w tej chwili spokoju; wobec wstrząsów na scenie międzynarodowej, potrzebujemy stać wspólnie jako jedna siła - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent poinformował w czwartek, że składa projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. zlikwidowanie obecnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i powołanie w SN Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

"Decyduję się na to, aby to narzędzie do zakończenia sporu rządowi dać, bo ten spór z KE nie jest w tej chwili Polsce potrzebny. Polska potrzebuje w tej chwili spokoju, wobec wszystkich zagrożeń, jakie występują, wobec wszystkich wstrząsów, które są na scenie międzynarodowej, potrzebujemy spokojnej refleksji, potrzebujemy spokojnej rozmowy a przede wszystkim potrzebujemy wspólnie stać jako jedna siła, nie pozwalając na agresję i chroniąc suwerenność, niepodległość i wolność innych państw, i naszych sąsiadów" - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, wierzy, że "taka wola porozumienia jest również po stronie Komisji Europejskiej i instytucji europejskich".

Podkreślił, że wręcza rządowi i parlamentarzystom narzędzie do tego, by "dobrze polskie sprawy prowadzić". Zaapelował o szybkie uchwalenie przedłożenia.

Trybunał Sprawiedliwości UE już w lipcu 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ID SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Pod koniec października ub.r. Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie za niewykonywanie wyroku TSUE.