Prezydent spotkał się z uczestnikami Zlotu Wędrowniczej Watry w Czernicy na Pomorzu

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę z uczestnikami rozpoczynającego się w Czernicy na Pomorzu Zlotu Wędrowniczej Warty pod hasłem "Rozwiń Żagle". Uważam harcerstwo za bardzo ważne, bardzo korzystne dla rozwoju młodego człowieka - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w środę Harcerską Bazę Obozową w Czernicy (Pomorskie), gdzie w środę rozpoczął się pięciodniowy Zlot Wędrowniczej Watry "Rozwiń Żagle". Wziął udział w apelu i wspólnie m.in. z komendantką tegorocznego zlotu phm. Roksaną Szparą i naczelniczką Związku Harcerstwa Polskiego Martyną Kownacką symbolicznie rozpalił ogień watry, a następnie zasiadł do wspólnego ogniska z harcerzami i skautami.

Dziennikarzom prezydent Duda powiedział, że co roku, w wakacje, gdy organizowane są obozy harcerskie, stara się odwiedzać różne organizacje harcerskie, które objęte są honorowym prorektoratem prezydenta RP.

"Ja już czynnym harcerzem nie jestem, ale uważam harcerstwo za bardzo ważne, bardzo korzystne też dla rozwoju młodego człowieka" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że to dzisiejsze spotkanie z harcerzami starszymi jest bardzo ważne, choćby z tego względu, że to oni, jak wskazała podczas apelu naczelnik ZHP, będą "stanowili trzon" Światowego Jamboree 2027 na Wyspie Sobieszewskiej.

Prezydent przekazał, że o kwestiach organizacji tego wydarzenia będzie rozmawiał z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem i wicemarszałkiem województwa pomorskiego Leszkiem Bonną, którzy przybyli w środę do Czernicy.

"+Rozwiń Żagle+ to bardzo dobre hasło, właśnie gdy przystępujemy do przygotowań do tego wielkiego zlotu. Bardzo się cieszę, że Związek Harcerstwa Polskiego zdecydował się, żeby kandydować o organizację Jamboree. (…) Była duża konkurencja. (…) ZHP dostał prawo organizacji. Wierzę w to, że - współpracując - wszystkie organizacje harcerskie będą tutaj współorganizowały i współtworzyły to wielkie spotkanie harcerzy i skautów z całego świata. Bo to wspaniała idea, wspaniałe spotkanie młodzieży, też wspaniała promocja wśród młodzieży naszego kraju. Wyspa Sobieszewska - nie mam wątpliwości - świetnie się do tego nadaje" - ocenił prezydent Duda.

Wędrownicza Watra to wydarzenie organizowane od 20 lat dla młodzieży Związku Harcerstwa Polskiego w wieku 16-21 lat. (…) W tym roku uczestniczy w zlocie 450 młodych osób, m.in. z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Ubiegły zlot odbył się na Podlasiu.

Oficjalna ceremonia Wędrowniczej Watry, jak przekazała phm. Szpara, charakteryzuje się dokładaniem polana, czyli krótkiego kawałka drewna, do ogniska. "Jest to polano, które zostaje przekazane z poprzedniego roku, od poprzednich komendantów Wędrowniczej Watry, na ręce następnych. Ważne i wyjątkowe jeszcze jest to, że Wędrownicza Watra, czyli to ognisko, które jest symbolem naszego spotkania, pali się przez cały zlot, czyli przez pięć dni. Zapalimy ją dziś, a zgasimy ją dopiero w niedzielę" - powiedziała komendantka zlotu.

Dodała, że to symboliczne rozpoczęcie zlotu akcentuje też budowanie jedności. "Dajemy tutaj uczestnikom możliwość zacieśnienia więzi, poznania ludzi z każdego środowiska, z całej Polski" - przekazała.

Zlot Wędrowniczej Watry "Rozwiń Żagle" potrwa do niedzieli.