Prezydent: Staż Prezydencki jest okazją, by zobaczyć kraj, który rozwija się dynamicznie od ponad 30 lat

Staż Prezydencki to specyficzna okazja, żeby zobaczyć kraj, który dynamicznie tak naprawdę rozwija się dopiero od nieco ponad 30 lat - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego spotkania z uczestnikami 4. edycji programu.

Podczas spotkania z uczestnikami 4. Stażu Prezydenckiego, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, prezydent przypomniał, że główną ideą programu jest to, aby studenci ze Stanów Zjednoczonych mogli poznać Polskę, jej specyfikę i kulturę.

"Do tej pory w programie udział wzięło 60 amerykańskich studentów. Część z nich to osoby o polskich korzeniach, które mają polskich rodziców albo dziadków. Niektórzy z nich jeszcze urodzili się w Polsce, ale od praktycznie samego początku swojego życia przebywali w USA. Ale bardzo duża część studentów, którzy brali udział do tej pory w programie, to byli obywatele amerykańscy, którzy nie mieli do tej pory z Polską nic wspólnego. Cieszę się bardzo, że wybraliście państwo ten program i bardzo dziękuję za uczestnictwo w nim. Jest to specyficzna okazja, żeby zobaczyć kraj, który dynamicznie tak naprawdę rozwija się dopiero od nieco ponad 30 lat" - stwierdził.

Dodał, że "Polska jest też krajem, w którym bardzo wiele się buduje". "Za wszystkie uciążliwości z tym związane przepraszam. Budujemy cały czas wiele dróg i sieci kolejowych. Nieraz to utrudnia komunikację, ale w przyszłości na pewno będzie bardzo wygodne. Ale przede wszystkim jesteśmy krajem, który jest dzisiaj jednym z najlepiej rozwijających się krajów europejskich. Mimo pandemii, wszystkich kryzysów, które przyszły w ostatnim czasie - choćby tych, które wynikły z wojny na Ukrainie - mamy cały czas bardzo dynamiczny - jak na skalę europejską - rozwój gospodarczy" - powiedział Duda.

Prezydent wspomniał, że w ostatnim czasie w Polsce notowany jest bardzo duży napływ inwestorów zagranicznych. Jak doprecyzował, "co czwarty przedsiębiorca przenoszący się spoza UE do UE przychodzi do Polski". "Zobaczycie także, że Polska - choć za naszą granicą toczy się dzisiaj wojna wynikająca z rosyjskiej agresji na Ukrainę - jest krajem bezpiecznym. Jest bezpiecznym krajem m.in. dzięki sojuszowi Polski z USA i obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju" - stwierdził.

Prezydent wskazał, że powiewające w wielu miejscach kraju ukraińskie flagi czasami są znakiem, że w tym miejscu znajdują się obywatele Ukrainy, ale "czasem to jest po prostu znak solidarności z Ukrainą". "Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie taki czas, ale dzisiaj - w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę - przyjmujemy u siebie naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy chronią się tutaj przed wojną, i staramy się wspierać ich ze wszystkich sił. Spośród wszystkich grup studentów, którzy do tej pory byli na tym prezydenckim stażu, jesteście państwo pierwszą grupą, która to zobaczy" - podsumował.