Prezydent Suwałk o przyjętym budżecie: nie jest to budżet moich marzeń

Radni Suwałk przyjęli w środę budżet miasta na 2022 rok, w którym dochody mają być o 33 mln zł niższe w porównaniu do roku bieżącego. Także niższe o 4 mln zł będą wydatki miasta Suwałki (Podlaskie). Przyszłoroczny budżet jest bezpieczny, kontynuujący rozwój miasta, ale nie jest budżetem marzeń – powiedział podczas sesji rady miejskiej prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Wydatki tego budżetu mają wynieść ponad 511 mln zł, z czego 62 mln zł miasto przeznaczy na inwestycje tj. 12,1 proc. Przychody do miejskiej kasy mają wynieść z kolei 469 mln zł. 42,7 mln zł deficytu miasto sfinansuje z kredytu bankowego w kwocie 13,4 mln zł oraz ze środków własnych w kwocie 29,3 mln zł. Całkowite zadłużenie miasta na koniec 2022 roku wyniesie 244,6 mln zł i będzie to 52,15 proc. planowanych dochodów.

"Nie jest to budżet moich marzeń, ale dostosowany jest on do tych uwarunkowań zewnętrznych, wewnętrznych i czasu, w którym przyszło ten dokument finansowy tworzyć" - powiedział Renkiewicz podczas sesji rady miejskiej.

Dodał, że to budżet bezpieczny, kontynuujący rozwój miasta z poprzednich lat. "Być może nie spełnia on naszych oczekiwań. Jednakże zaspokaja potrzeby całej wspólnoty samorządowej w kwestii oświaty, pomocy społecznej oraz całego wachlarza zadań, który realizujemy jako miasto na prawach powiatu" - podkreślił w swoim wystąpieniu Czesław Renkiewicz.

Główne planowane inwestycje w 2022 to poprawa infrastruktury sportowej w czterech suwalskich szkołach za 21,2 mln zł. 7,7 mln zł ma kosztować budowa drogi na obrzeżu miasta prowadzącej do mostu na rzece Czarna Hańcza. Z kolei ok. 5,5 mln zł ma kosztować modernizacja dwóch obiektów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Władze miasta zaplanowały w przyszłym roku podwyżki dla pracowników samorządu. Podwyżki dla urzędników, nie wliczając w to nauczycieli będą kosztowały 8,1 mln zł.

Prezydent powiedział, że w związku z szalejącą inflacją zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich było ważną kwestią. Fundusz płac w każdej jednostce wzrośnie o 10 proc. O konkretnych wysokościach wzrostu wynagrodzeń zdecydują dyrektorzy jednostek.

Według założeń władz Suwałk w przyszłorocznym budżecie największe wydatki, prawie 174 mln zł pochłonie oświata, 75 mln zł rodzina, 32 mln pomoc społeczna, również 32 mln administracja publiczna, 24 mln gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 21 mln kultura fizyczna i sport, 16 mln transport, 14 mln kultura. Tyle samo - 14 mln gospodarka mieszkaniowa.

Dodatkowo władze miasta wydadzą 5,2 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz 2,6 mln zł na budżet obywatelski.