Prezydent: świadectwo osób, które przełamują bariery mimo niepełnosprawności, ma znaczenie fundamentalne (aktualizacja)

Świadectwo osób, które potrafią przełamywać bariery, cieszyć się życiem, osiągać sukcesy mimo przeszkód, ma znaczenie fundamentalne – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypada 3 grudnia.

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, promowanie Polski na arenie międzynarodowej i za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Prezydent podkreślił, że w sobotę przypada rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Wskazał, że ten dzień ma przypominać o tym, "co to znaczy państwo prawdziwie nowoczesne".

"Państwo prawdziwie nowoczesne to państwo dla każdego. Państwo dostępne w każdym calu, czyniące wszystko ku temu, aby każdy człowiek mógł w pełni funkcjonować w społeczeństwie" - powiedział.

Prezydent podziękował wszystkim odznaczonym za ich działalność, trud, kreatywność, a przede wszystkim za dzielenie się z innymi.

"Nie jest łatwo znaleźć się w niepełnosprawności, kiedy ktoś uległ jakiemuś wypadkowi, czy jeżeli choroba spowodowała, że staje się osobą z niepełnosprawnością, następuje zmiana życia. (...) Wtedy to świadectwo osób, które potrafią przełamywać bariery, które potrafią po prostu żyć, cieszyć się życiem, realizować się, osiągać sukcesy mimo przeszkód, ma znaczenie fundamentalne" - zaznaczył prezydent Duda.

Jeszcze raz podziękował tym, którzy "mimo przeszkód osiągają sukcesy, a także samorealizują się, którzy mimo przeszkód rozsławiają jako reprezentanci naszego kraju dobre imię Rzeczypospolitej".

"Dziękuję wszystkim tym, którzy im to umożliwiają, którzy ich wspierają, poświęcają swój osobisty czas, wykorzystując ku temu swoje umiejętności. To jest codzienne myślenie o drugim człowieku, nie wszystkich na to stać. Jesteście państwo wyjątkową grupą w naszym społeczeństwie" - podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że bardzo by chciał, aby Polska stawała się coraz bardziej dostępna. Zwrócił jednocześnie uwagę, że na przestrzeni lat wiele się zmieniło.

"Im państwo jest zamożniejsze, im większa świadomość społeczeństwa, tym większe są możliwości realizacji działań w zakresie dostępności. (...) Chodzi o to, żeby Polska była dostosowana wszędzie do potrzeb obywatela" - powiedział prezydent.

Wskazał, że działa obecnie program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pieniądze z niego mogą otrzymać samorządy i organizacje pozarządowe.

"Chciałbym, żeby została przyjęta w Polsce ustawa, która będzie asystencję osobistą ustanawiała, mam nadzieję w przyszłości dla każdej osoby z niepełnosprawnością, która asystencji będzie potrzebowała" - powiedział prezydent.

Dzięki temu - jak akcentował - osoby z niepełnosprawnościami miałyby ułatwione funkcjonowanie, mogłyby normalnie funkcjonować, załatwiać sprawy w sposób swobodny, przy pomocy profesjonalnie przygotowanych do tego osób.

"Pracujemy nad takimi rozwiązaniami" - zapewnił prezydent.

Zadania asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, to m.in. wsparcie w codziennych czynnościach, towarzyszenie w wyjściu do kina czy na zakupy, pomoc w umówieniu i dotarciu do lekarza.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odznaczył w sumie 37 osób. Pełna lista wyróżnionych jest pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/odznaczenia-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-osob-z-niepelnosprawnosciami,61889.