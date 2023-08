Prezydent: Sytuacja w obszarze morskim wokół Europy jest cały czas monitorowana, polska marynarka jest w gotowości

Sytuacja nie tylko w obszarze Morza Bałtyckiego, ale też w całym obszarze morskim i oceanicznym wokół Europy jest cały czas monitorowana, jednostki sojusznicze działają, nasza Marynarka Wojenna też jest w stanie odpowiedniej do sytuacji gotowości - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział w Gdyni, że na fregacie ORP Gen. K. Pułaski "demonstrowano mu sytuację nie tylko w obszarze Morza Bałtyckiego, ale też w całym obszarze morskim i oceanicznym wokół Europy, a także na Morzu Śródziemnym i Morzu Północnym oraz na oceanie wokół Norwegii i Wysp Brytyjskich".

"Sytuacja jest cały czas monitorowana, jednostki sojusznicze działają, nasza Marynarka Wojenna też jest w stanie odpowiedniej do sytuacji gotowości. W tej chwili służba naszych marynarzy cały czas trwa, cały czas trwają obserwacje, które prowadzimy, prowadzą także jednostki będące w morzu i prowadzące działania operacyjne. W związku z powyższym - tak jak powiedziałem - czuwamy, jesteśmy też w tym zakresie utrzymania bezpieczeństwa w naszym basenie Morza Bałtyckiego i w naszej części kontyngentów wspierani przez sojuszników, między innymi przez okręt Marynarki Wojennej włoskiej" - powiedział prezydent.

"Natomiast w ramach sojuszniczego wsparcia są obecne także okręty armii Stanów Zjednoczonych, sił morskich USA w basenie Morza Bałtyckiego. Więc te działania są tutaj cały czas prowadzone, utrzymywane jest bezpieczeństwo, także siły powietrzne RP i też te, które są przypisane do naszej Marynarki Wojennej cały czas prowadzą swoje działania, więc normalna praca, normalna służba tutaj trwa. Trwa czuwanie nad naszym bezpieczeństwem" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że Polska jest w trakcie modernizacji Marynarki Wojennej. Wyraził zadowolenie, że w ostatnich latach "te procesy modernizacyjne postąpiły". "Mamy trzy nowe niszczyciele min typu Kormoran(...), że kolejne trzy będą budowane i w najbliższych latach oddawane do dyspozycji naszej Marynarki Wojennej" - mówił. Dodał, że 3. Flotylla Okrętów, do której należy fregata Pułaski, to najmocniejszy polski komponent bojowy Marynarki Wojennej.

Dodał, że w najbliższym czasie rozpoczyna się w polskiej stoczni we współpracy z Wielką Brytanią budowa całkowicie nowych trzech fregat, w ramach programu Miecznik. "Mamy nadzieję także w najbliższym czasie dokonać zakupu okrętów podwodnych dla naszej marynarki wojennej" - powiedział. Podkreślił, że potrzebne są obecnie "bardzo pilnie" nowe okręty podwodne, by można było w należyty sposób strzec bezpieczeństwa polskich wód terytorialnych oraz wykonywać zadania sojusznicze.