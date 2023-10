Prezydent: sytuację na Bliskim Wschodzie powinniśmy obserwować z punktu widzenia naszych interesów

Powinniśmy obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie z punktu widzenia naszych interesów i naszego bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda w Polsat News. Jak ocenił wydarzenia na Bliskim Wschodzie sprzyjają Rosji i "odwracają uwagę świata" od agresji na Ukrainę.

Prezydent pytany w niedzielę w Polsat News, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie związana z atakami Hamasu na Izrael wpłynie na to, iż "odwrócą się oczy od Ukrainy", odpowiedział: "To na pewno tak". "To na pewno sprzyja Rosji i rosyjskiej agresji na Ukrainę, to odwraca uwagę świata" - zaznaczył prezydent.

Jak ocenił, odnosząc się do ostatnich wydarzeń z tamtego regionu, "spekulacji może być bardzo wiele". "W tym kontekście wspomina się o Rosji, wspomina się o Iranie. Spekulacje, spekulacje i jeszcze raz spekulacje. Oczywiście pamiętajmy, że to są różne splatające się ze sobą więzi interesów i takie spekulowanie w tej chwili niczego istotnego nie przynosi" - zaznaczył.

"My przede wszystkim powinniśmy obserwować tę sytuację z punktu widzenia naszych interesów i naszego bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze. Ta wojna dzieje się na szczęście dla naszych obywateli bardzo daleko od naszych granic, więc w pierwszej konieczności musimy zabezpieczyć tych Polaków, którzy są tam, jak najszybciej sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy chcą wrócić. To jedno zadanie, a drugie nasze zadanie to chronienie bezpieczeństwa RP, naszych granic i nie uleganie żadnej presji" - mówił Duda.

Zdaniem prezydenta "natomiast rożne wielkie interesy, które tam się toczą, to są też wielkie gry interesów na Bliskim Wschodzie". "My nie jesteśmy w nie zaangażowani i też musimy pilnować tego, żebyśmy się niepotrzebnie nie dali wciągnąć" - podkreślił Duda.

"Natomiast obawiam się, że niestety wywoła to kolejną presję migracyjną na Europę. Będziemy mieli pewnie znowu falę migrantów z Bliskiego Wschodu, która uderzy w Europę. Tematy, o których rozmawialiśmy ostatnio - premier Mateusz Morawiecki w Grenadzie i ja na spotkaniu w Porto - stają się jeszcze tym bardziej aktualne. Kwestia naszego bezpieczeństwa, ochrony granic RP, granic UE i strefy Schengen, nabiera tym większego znaczenia" - ocenił prezydent Duda.

W ocenie prezydenta "musimy zwierać szyki, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze i tym z całą pewnością będziemy się kierować". "Ta sytuacja pokazuje też słuszność tej polityki, którą prowadziliśmy w ostatnim czasie, bo nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych obywateli jest bezwzględnie najważniejsze" - wskazał Duda.