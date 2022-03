Prezydent Szwajcarii: przyjęliśmy 10 tys. uchodźców z Ukrainy; przeznaczamy dodatkowe 80 mln franków pomocy

Szwajcaria ostro krytykuje agresję Rosji na Ukrainę - oświadczył w poniedziałek prezydent tego kraju Ignazio Cassis. Poinformował przy tym, że do Szwajcarii przybyło już ok 10 tys. ukraińskich uchodźców, a rząd tego kraju przeznaczy dodatkowe 80 mln franków na pomoc humanitarną.

W poniedziałek rano premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z prezydentem Szwajcarii Ignazio Cassisem.

Po zakończeniu rozmów Cassis powiedział, że Szwajcaria ostro krytykuje agresję Rosji na Ukrainę. Poinformował przy tym, że jego kraj wprowadził na Rosję sankcje zastosowane przez UE. "Szwajcaria postanowiła zastosować wszystkie sankcje unijne wobec Rosji. Czwarty pakiet sankcji w ubiegły piątek przez rząd Szwajcarii został uchwalony i będziemy go stosować" - powiedział prezydent.

Zastrzegł przy tym, że oczekiwanie pomocy militarnej lub dostarczania broni Ukrainie nie mogą zostać spełnione z uwagi na neutralność Szwajcarii.

Wyraził uznanie dla pomocy, jaką Polska udziela uchodźcom z Ukrainy. "Jestem pod wielkim wrażeniem polskiej solidarności wobec ludzi przybywających z Ukrainy.(...) Podziwiamy bardzo to, co robią Polacy tu w Polsce i w Warszawie. Zasługuje to na najwyższe słowa uznania" - mówił.

Poinformował przy tym, że Szwajcaria przyjęła już około 10 tys. uchodźców z Ukrainy. Jak mówił w 80 proc. są to kobiety.

Cassis podał przy tym, że rząd Szwajcarii przeznaczył w ubiegłym tygodniu 80 mln franków dodatkowych kredytów na pomoc humanitarną. "Ludność Szwajcarii dobrowolnie gotowa jest na przeznaczenie dalszych 80 mln franków na pomoc humanitarną. To pokazuje, jak ludzie współczują i solidaryzują się z Ukraińcami i narodem ukraińskim" - mówił prezydent Szwajcarii.