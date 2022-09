Prezydent: temat reparacji nie został zamknięty; trzeba dochodzić tego, co nam się należy

Być może niektórym wydaje się, że temat reparacji został zamknięty, więc grzecznie ich informuję, że tak się nie stało - powiedział w czwartek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, trzeba dochodzić tego, co nam się obiektywnie należy.

"Nigdy tego nie ukrywałem, myśmy ponieśli straszliwą, dramatyczną szkodę. Zostaliśmy zniszczeni. Warszawa była zrównana z ziemią, nikt nam za to nie zwrócił. Przecież myśmy nikogo nie atakowali, to nas zaatakowano, to nas napadnięto, to nas zniewolono, to nam odebrano państwo" - powiedział prezydent Duda podczas czwartkowej rozmowy z TVP Info w Nowym Jorku.

Prezydent dodał, że zrobiły to nazistowskie Niemcy wspólnie z sowiecką Rosją. "Przede wszystkim Niemcy zadali nam największe straty i uczynili największe zniszczenia u nas, i dzisiaj w pierwszej kolejności domagamy się tego odszkodowania od Niemiec" - zaznaczył Duda.

Jak podkreślił, dziwią go głosy oburzenia, "bo chyba jest to normalne, że jeżeli ktoś coś komuś zniszczył to powinien za to zapłacić".

Na uwagę, że zdaniem Niemiec i niektórych polityków w Polsce temat reparacji został zamknięty odparł, że być może niektórym wydaje się, że tak się stało.

"Więc grzecznie ich informuję, że (ten temat) nie został zamknięty i trzeba dochodzić tego, co nam się obiektywnie należy. To była straszliwa krwawica naszych ojców i dziadków, ta odbudowa Polski, odbudowa Warszawy, odbudowa tego potencjału - także rodzinnego - tych wszystkich rodzin, które utraciły swoje domy, swoje korzenie i które na nowo musiały odbudowywać swoje życie. To sytuacja, w której w każdej polskiej rodzinie ktoś został zamordowany, albo zginął w czasie II wojny światowej. Nikt nam za to nie zadośćuczynił" - mówił prezydent.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi.

