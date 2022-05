Prezydent: temat rosyjskiej napaści na Ukrainę dominuje forum w Davos

Temat rosyjskiej napaści na Ukrainę dominuje Światowe Forum Ekonomiczne w Davos; mówiłem o sytuacji na Ukrainie i jej potencjalnym wpływie na przyszłość Europy - powiedział w Davos prezydent Andrzej Duda. Przekazał również, że rozmawiał z przewodniczącym Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem.

Prezydent, który uczestniczy we wtorek w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, podkreślił, że rosyjska napaść na Ukrainę "dominuje całkowicie" to spotkanie. "To jest temat, który nawet jeżeli nie jest w tytule, to natychmiast pojawia się merytorycznie na każdym z paneli" - wskazywał Duda.

Prezydent zaznaczył, że wierzy w to, że "świat sobie z tym poradzi". "O tym właśnie tu dyskutujemy, to są te najważniejsze tematy, o tym rozmawialiśmy na pierwszym panelu, w którym byłem, właśnie na temat spojrzenia na przyszłość świata i co się będzie działo". "Ja mówiłem właśnie o sytuacji na Ukrainie, o moich osobistych ocenach tej sytuacji, jak również wpływu potencjalnego, jaki agresja rosyjska na Ukrainę, wojna może wywrzeć na nawet najbliższą przyszłość Europy" - relacjonował prezydent.

Podkreślił, że mówił o problemach związanych z ukraińskim rolnictwem, które - jak wskazywał - zapewnia większość dostaw zbóż, słonecznika i oleju słonecznikowego do chociażby krajów północnej Afryki.

Prezydent przekazał, że spotkał się również we wtorek z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem. "Rozmawialiśmy o problemach oczywiście związanych z wojną na Ukrainie, pan przewodniczący dziękował mi za polski wkład i polską pomoc, bo rzeczywiście Polska dziś, jako ten kraj, który graniczy z Ukrainą, stanowi ogromne wsparcie dla działań Czerwonego Krzyża na Ukrainie" - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że pytał Maurera przede wszystkim o to, jaka jest sytuacja w miejscach, gdzie przebywają obecnie przedstawiciele Czerwonego Krzyża. "Przewodniczący poinformował mnie, że ma tam 750 ludzi, którzy cały czas, właściwie 24 godziny na dobę pracują na obszarach najbardziej kryzysowych" - zaznaczył prezydent.

Duda relacjonował, że pytał Maurera m.in. o sytuację jeńców. "Przede wszystkim, nie ukrywam, że pytałem o jeńców, którzy zostali wzięci przez Rosjan w Azowstalu (w Mariupolu - PAP), jaki jest los tych żołnierzy, czy Czerwony Krzyż ma ich, że tak powiem, pod swoją obserwacją, opieką" - podkreślił, dodając, że nie może ujawniać szczegółów tej rozmowy. "Bardzo prosiłem przewodniczącego, to mogę powiedzieć, o to, by w szczególny sposób obserwowali tę sytuację i w szczególny sposób zabiegali o możliwości kontaktu z nimi i potencjalną w przyszłości możliwość uwolnienia ich czy też wymiany za jeńców rosyjskich, którzy znajdują się dziś w rękach ukraińskich" - zaznaczył.