Prezydent: to co nas Polaków łączy jest mocniejsze i trwalsze, niż to co nas dzieli

Jako Polska i Polacy nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy przezwyciężyć nawet największe problemy; pamiętajmy, że to co nas Polaków łączy jest mocniejsze i trwalsze, niż to co nas dzieli - mówił prezydent Andrzej Duda w noworocznym orędziu.

Prezydent ocenił, że nadchodzący 2022 r. z pewnością również będzie pełen wyzwań. Wyraził jednocześnie przekonanie, że poradzimy sobie z tymi wyzwaniami, bo "jako Polska i Polacy nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy przezwyciężyć nawet największe problemy".

"Chcę w tym wyjątkowym dniu złożyć państwu z głębi serca płynące życzenia, byśmy niezależnie od różnic poglądów i spraw, które nas dzielą, a także głębokich emocji, które często nam towarzyszą, potrafili ze sobą rozmawiać, podać sobie rękę, uśmiechnąć się do siebie nawzajem" - mówił Duda.

"Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to co nas Polaków łączy jest mocniejsze i trwalsze, niż to co nas dzieli. Wszystkim państwu życzę szczęśliwego Nowego Roku" - powiedział prezydent.