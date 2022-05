Prezydent: to co widzimy na Ukrainie, to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego (aktualizacja)

To co widzimy na Ukrainie, to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dlatego że jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane, na co my - wolny świat - mówimy zdecydowanie nie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów święta Polonii i Polaków za Granicą.

Poniedziałkowe uroczystości na dziedzińcu Belwederu rozpoczęły się od ceremonii wręczenia przez prezydenta Dudę odznaczeń państwowych działaczom polonijnym, aktów nadania obywatelstwa RP oraz wręczenia flag państwowych przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie.

Prezydent Duda podczas wystąpienia zwracał uwagę, że nie było jeszcze takiej uroczystości Dnia Flagi, aby wręczał flagi, które pojadą tam, gdzie toczy się wojna. "Wręczam te flagi po to, aby dodały sił. Sił do zwycięstwa, mocy do codziennej pracy, do umacniania ojczyzn, po obu stronach granicy - i Ukrainy, i Białorusi, i Polski. Niech będą z wami, niech łopoczą nad wami na wietrze, niech dodają mocy" - mówił.

Dziękował też wszystkim odznaczonym za "wspaniałą i niezwykłą" działalność, którą realizują, często ryzykując życiem na terenach, gdzie toczy się wojna.

Prezydent mówił również, że to co widzimy na Ukrainie, to tragiczne ziszczenie się słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 r. "Frontalnego ataku na Ukrainę po to, by unicestwić to państwo. Dlatego, że jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane. Na co my wolny świat mówimy zdecydowanie nie!" - podkreślił Andrzej Duda.

"Wierzę w to głęboko, że Ukraina zwycięży. Wierzę w to głęboko, że będziecie żyli w pokoju i w spokoju, kto wie, może w ojczyźnie mocniejszej niż kiedykolwiek do tej pory" - powiedział prezydent. Zaznaczył, że uchodźcy z Ukrainy formalnie są uchodźcami, ale "tak naprawdę są naszymi gośćmi". "Tak ich traktujemy, tak chcemy, żeby się czuli" - powiedział.

Zacytował też słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że teraz "nie ma granicy między Polską a Ukrainą". "Wierzę głęboko, że na przyszłość te jego słowa będą jeszcze prorocze. I że kiedyś taką sytuację zobaczymy - wolną, niepodległą, suwerenną Ukrainę, w której żyją Polacy od pokoleń, i wolną, suwerenną, niepodległą Rzeczpospolitą jako bratnie państwo i bratni naród" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że Polska i Polacy czynią wszystko, żeby pomóc Ukrainie, którą walczy z rosyjską agresją. "Wiemy o tym, że z naszej strony jest ona (pomoc) warta wszelkich sił i środków, by Ukraina zwyciężyła" - powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje wsparcia. "To wsparcie staramy się ze swojej strony dać i o to wsparcie apelujemy do całego świata" - dodał.

Prezydent zwrócił się też do "rodaków rozsianych po całym świecie". "Po to, by polska historia mogła dalej się toczyć i przyrastać jako historia Rzeczypospolitej Polskiej potrzebne jest zwycięstwo. Wierzę, że dokładacie do tego zwycięstwa swoją cegiełkę i z całego serca wam za to dziękuję" - powiedział.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda nawiązując do swoich odwiedzin Polaków mieszkających w rumuńskiej Bukowinie, na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim oraz w całym regionie konsularnym winnickim powiedziała, że były to "niezwykle poruszające spotkania", za które jest wdzięczna. "Dziękuję całej Polonii - rozsianej po całym świecie, że solidaryzuje się z walczącą Ukrainą" - powiedziała małżonka prezydenta RP.

W sposób szczególny podziękowała Polonii amerykańskiej, że "ofiarnie wspiera uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce i wszystkich, którzy pozostali w Ukrainie". "Jesteście wielcy. Bardzo dziękujemy wam, że pomagacie nam pomagać" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama nawiązała także od obchodów Dnia Flagi RP. "Mam taką wielką nadzieję, że wszyscy Polacy - nie tylko dzisiaj, ale zawsze - będą zjednoczeni pod naszą biało-czerwoną" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Odznaczenia państwowe z rąk prezydenta otrzymali podczas uroczystości działacze polonijni, m.in. Krystyna Marianna Księżopolska, Sergiusz Stanisław Prokopiuk, Maria Ziembowicz, Ludmiła Kostuszewicz, Walentyna Jusupowa, Lesia Jermak. Prezydent dokonał również aktów nadania obywatelstwa polskiego rodzinie Gryncewiczów z Białorusi oraz rodzinie Shushpanov z Ukrainy, a także Salomei Pletenickiej z Ukrainy.

Prezydent wręczył też flagi RP przedstawicielom organizacjom polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie: Związkowi Polaków na Białorusi, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Związkowi Polaków na Ukrainie.

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 r.; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.