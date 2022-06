Prezydent: Trójmorze to siła, która może dać nowy impuls Europie

Razem stanowimy siłę, która może dać nowy impuls Europie, razem możemy zbudować pomyślną przyszłość dla naszego regionu; widać to zwłaszcza dziś, gdy solidaryzujemy się z walczącymi Ukraińcami - napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników konferencji banków centralnych państw Trójmorza.

Jak przekazała KPRP na swej stronie, prezydent skierował list do uczestników konferencji odbywającej się w piątek w Warszawie z udziałem przedstawicieli banków centralnych państw Trójmorza "Monetary policy in a New European Reality". List prezydenta, który objął konferencję honorowym patronatem, odczytał wiceszef KPRP Piotr Ćwik.

"Cieszę się, że prezesi i przedstawiciele kierownictw banków centralnych z krajów Inicjatywy Trójmorza spotykają się w Warszawie, aby dyskutować o wyzwaniach, jakie postawiła przed nami pandemia Covid-19 i trwająca rosyjska agresja na Ukrainę" - napisał prezydent.

Podkreślił, że skala problemów stojących dziś przed globalną gospodarką jest olbrzymia. "Tym bardziej musimy stawić im czoła razem. Razem stanowimy siłę, która może dać nowy impuls Europie. Razem możemy wkroczyć na nową ścieżkę rozwoju. Razem możemy zbudować pomyślną przyszłość dla naszego regionu. Widać to zwłaszcza dziś, gdy solidaryzujemy się z walczącymi o swój kraj Ukraińcami" -napisał.

Według prezydenta, "to właśnie ta solidarność daje przewagę nam, siłom wolnego świata" przewagę militarną, ale również ekonomiczną. "Rosyjska propaganda stara się przedstawić wojnę przeciwko Ukrainie jako starcie z siłami Zachodu. Ale prawda jest taka, że potencjał rosyjskiej gospodarki mierzony w PKB już jest mniejszy nie tylko od gospodarki amerykańskiej czy gospodarek krajów zachodnich, ale także od potencjału gospodarczego naszych krajów, krajów Inicjatywy Trójmorza" - napisał Duda.

Podkreślił, że potencjał ten trzeba "dziś dobrze wykorzystać, inwestując w kluczową infrastrukturę, ale także wspólnie zastanawiając się, jak rozwiązać problemy, które dotykają dziś nas wszystkich, jak choćby rosnąca inflacja". Dlatego - wskazywał - tak ważna jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat roli i miejsca banków centralnych we współczesnym świecie.

Prezydent zaznaczył że to na bankach centralnych w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za stabilność finansową i wzrost gospodarczy, za dbałość o wartość pieniądza, a także bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli. "Narodowy Bank Polski działa aktywnie na rzecz podtrzymania stabilności finansowej Ukrainy. Wspieramy wymienialność ukraińskiej waluty. Polskie banki angażują się we wspieranie ukraińskich przedsiębiorstw. Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga w relokowaniu biznesów z terenów objętych wojną do Polski" - podkreślił Duda.

Wszystkie te działania - dodał - pokazują, "że razem możemy zapewnić polityczne i ekonomiczne bezpieczeństwo w regionie, że działając wspólnie, możemy nie tylko odbudować na solidnych fundamentach nasze nadwyrężone pandemią gospodarki, ale także wzmacniać naszą odporność na globalne i lokalne zagrożenia".

"Dlatego cieszę się, że Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundusz Trójmorza i że fundusz ten podejmuje realne działania, czego dowodem było chociażby podpisane niedawno w Domu Trójmorza w Davos porozumienie o budowie infrastruktury gazowej w Rumunii. Mam nadzieję, że Fundusz Trójmorza jest pierwszym krokiem do utworzenia wspólnego banku finansującego inwestycje rozwojowe w krajach Trójmorza" - podkreślił.

Prezydent przypomniał, że gdy w lipcu 2017 roku Polska organizowała w Warszawie drugi szczyt Inicjatywy Trójmorza, zaprosił do udziału w tym wydarzeniu ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. "Dziś, w obliczu wojny na Ukrainie, widzimy wyraźnie, że amerykańskie przywództwo jest gwarancją stabilności i sukcesu w naszej części Europy. Potrzebujemy potężnego i silnego partnera, jakim są dziś Stany Zjednoczone" - podkreślił.

Dodał, że "stanowczość, z jaką administracja prezydenta Joe Bidena angażuje się w pomoc Ukrainie, pokazuje, że jest to partner, na którego możemy liczyć". Wyraził również przekonanie, że partnerstwo transatlantyckie leży w interesie krajów Inicjatywy Trójmorza, ale także w interesie Unii Europejskiej i całej Europy.

Prezydent życzył uczestnikom piątkowej konferencji, by wypracowane podczas niej wnioski posłużyły "działaniom wzmacniającym nasz gospodarczy potencjał, wspierającym rozwój naszego regionu i przynoszącym dobrobyt wszystkim jego mieszkańcom".

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

W 2019 r. zainicjowany został natomiast przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank Fundusz Trójmorza. Stanowi on ekonomiczny instrument Inicjatywy Trójmorza.