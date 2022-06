Prezydent: trzeba tak dokręcić śrubę, by to Putin prosił o rozmowę

Sankcje na Rosję powinny być utrzymane dotąd, aż Ukraina powie, że można je zdjąć; dopóki tego nie zrobi, sankcje trzeba zwiększać. Zachód nie może powtórzyć starych błędów, trzeba tak dokręcić śrubę, tak pomóc Ukrainie, by to Władimir Putin prosił o rozmowę - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Na spotkaniu z ambasadorami RP uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, prezydent poruszył kwestie sankcji wymierzonych w Rosję i rozmów z Moskwą.

"Uważam, że sankcje powinny być utrzymane dotąd, aż Ukraina nie powie, że można je zdjąć - Ukraina, która została napadnięta. Jeśli Ukraina powie, że można zdjąć sankcje, bo wraca normalność, a Ukraina też miała przecież swoje poważne interesy z Rosją, to dopiero wtedy wspólnota Zachodu powinna myśleć poważnie o zdjęciu sankcji. A dopóki nie, to te sankcje trzeba zwiększać" - powiedział Duda.

Stwierdził też, że "argumenty zwolenników na rzecz większej autonomii strategicznej Europy przegrywają w zderzeniu z twardą rzeczywistością agresji". "Pomysłowi nie pomagają też wahania naszych zachodnioeuropejskich partnerów w kwestii wojskowej pomocy dla Ukrainy i przedwczesna gotowość do rozmów z Moskwą, gdy takiej woli nie ujawniają władze w Kijowie" - mówił prezydent.

Zaznaczył, że nie chodzi o to, by w ogóle nie rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Ale chodzi o to, by Władimir Putin chciał rozmawiać, a nie, by europejscy liderzy prosili agresora o rozmowę. Trzeba tak dokręcić śrubę, tak pomóc Ukrainie, by Władimir Putin prosił o rozmowę" - powiedział prezydent.