Prezydent: uczestniczcie w wyborach, to probierz demokracji

Uczestniczcie w wyborach, to jest probierz demokracji - zaapelował w środę prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie. Jak mówił, tylko wtedy demokracja jest prawdziwa i tylko wtedy państwo jako demokratyczne.

Jak wskazał Andrzej Duda podczas środowych uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie, "wysoka frekwencja wyborcza" świadczy o dojrzałości demokracji.

"Uczestniczcie w wyborach, to jest probierz demokracji" - zaapelował prezydent.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że demokracja jest wtedy, kiedy ludzie korzystają ze swojego prawa do oddania głosu i do współdecydowania o sprawach. "Tylko wtedy ona jest prawdziwa i tylko wtedy, w istocie, państwo jako demokratyczne jest także i w przestrzeni międzynarodowej szanowane" - podkreślił.

Jak stwierdził prezydent, "ogromnie zyskaliśmy w ostatnich latach dzięki naszej postawie". "Mówię naszej - jako Polaków, tych, którzy stanowią dzisiaj społeczeństwo Rzeczypospolitej i obywateli Rzeczypospolitej. Przez naszą postawę wobec sąsiadów, ale także i przez nasze odpowiedzialne, właśnie, branie w swoje ręce polskich spraw" - zaznaczył.

Prezydent zaapelował także do rodaków, by "włączali się aktywnie w budowanie Rzeczypospolitej".

Podziękował wszystkim obywatelom, którzy w ostatnich latach zgłaszają się do służb mundurowych. "Dziękuję wszystkim tym, którzy zgłaszają się do polskiego wojska - ochotniczo. Po to, by wtedy, kiedy będzie potrzeba stanąć w obronie ojczyzny" - podkreślił.

"Dziękuję za to, że godzicie się na modernizację polskich sił zbrojnych i na olbrzymie zakupy wyposażenia dla polskiej armii" - dodał Andrzej Duda.

Prezydent przyznał, że te pieniądze można by przeznaczyć na inny cel, ale dzisiaj muszą być one przeznaczone na obronność. "Po to, by nikt nie przyszedł tu zagarnąć naszej ziemi - po to te zakupy realizujemy. Po to, by nie trzeba było walczyć. Po to, by to uzbrojenie było dostateczne, by odstraszyć każdego potencjalnego przeciwnika" - stwierdził. Dodał, że dzisiaj "to właśnie Polsce w pierwszej kolejności jest potrzebne".

"Polska dzisiaj potrzebuje siły, bezpieczeństwa militarnego i Polska dzisiaj potrzebuje tak ogromnie siły polskich rąk, naszej pracy dla Rzeczypospolitej" - podsumował prezydent.