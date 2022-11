Andrzej Duda weźmie udział w konferencji klimatycznej COP27 w Egipcie

Prezydent Andrzej Duda w niedzielę udaje się do Egiptu, gdzie weźmie udział w 27. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP27. Polski przywódca będzie mówił m.in. o wpływie rosyjskiej agresji na Ukrainę na klimat.

W niedzielę w egipskim Sharm El-Sheikh rozpocznie się Konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27). Na tegorocznej konferencji dyskusja ma koncentrować się na potrzebach i zobowiązaniach finansowych, w tym na kształtowaniu narzędzi potrzebnych do reakcji na szkody, jakie powstają w związku ze zmianami klimatu. Polskę reprezentował będzie m.in. prezydent Andrzej Duda.

Wizyta polskiego prezydenta w Egipcie rozpocznie się w niedzielę i potrwa do wtorku.

Spotkania i rozmowy, w plamach prezydenci Mołdawii i Kenii

W poniedziałek prezydent weźmie udział w ceremonii otwarcia spotkania wysokiego szczebla głów państw i szefów rządów podczas Konferencji COP27, a także w dyskusji okrągłego stołu "Just transition". Tego dnia zaplanowano także briefing prasowy Andrzeja Dudy.

We wtorek polski przywódca wygłosi przemówienie podczas sesji plenarnej Konferencji COP27. Prezydent weźmie również udział w dyskusji okrągłego stołu "Water Security" oraz w dyskusji wysokiego szczebla "Promoting Climate Change Education".

W harmonogramie wizyty zaplanowano także spotkania dwustronne. W poniedziałek Andrzej Duda będzie rozmawiał z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą. Na wtorek przewidziano spotkania z prezesem Equinor ASA Andersem Opedalem, prezydentem Kenii Williamem Ruto oraz prezesem Microsoft Corporation Bradem Smithem.

Negatywny wpływ agresywnej polityki Rosji na klimat

Szczyt klimatyczny w Egipcie oraz kryzys energetyczny były głównymi tematami czwartkowej naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z członkami Kolegium ds. Polityki Międzynarodowej. W spotkaniu wzięli udział prezydenccy ministrowie, doradcy ds. klimatu oraz energetyki, a także przedstawiciele rządu.

Po naradzie szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zapowiedział, że Andrzej Duda będzie w Egipcie mówił o negatywnym wpływie wojny na Ukrainie i agresywnej polityki Rosji na klimat.

- Problem klimatyczny to też problem źródeł wody, problem tych wszystkich zanieczyszczeń powodowanych bezpośrednio działaniami zbrojnymi Rosji na Ukrainie. Tych kwestii nie da się w żaden sposób rozdzielić - mówił.

Doradca prezydenta ds. klimatu Paweł Sałek zapowiedział, że podczas COP27 Andrzej Duda będzie mówił o potrzebie racjonalnego podejścia do ochrony środowiska, gdzie człowiek i jego dobro jest priorytetem.

Podkreślił, że prezydent będzie zwracał uwagę światowych przywódców na skutki wojny na Ukrainie w kontekście klimatycznym, apelując o wsparcie walczącego z Rosją państwa także przy odbudowie infrastruktury energetycznej, która obecnie jest systematycznie niszczona.

Wskazywał również na zniszczenia środowiskowe, jakie powodują działania wojenne. Zwracał uwagę, wojna to także pożary lasów, bloków mieszkalnych czy wręcz całych osiedli, co powoduje duże emisje zanieczyszczeń do atmosfery.