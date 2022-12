Prezydent: ukaranie winnych zbrodni wojennych jest niezbędne dla pokoju w Europie

Winnych zbrodni wojennych i ludobójstwa należy pociągnąć do pełnej odpowiedzialności karnej. Tylko w ten sposób możemy przywrócić pokój w Europie i zapobiec aktom agresji w przyszłości - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wziął w Łodzi udział w sesji otwierającej dwudniowego posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE, podsumowującej tegoroczne polskie przewodnictwo w organizacji.

"Musimy wyciągnąć lekcje z wydarzeń z 24 lutego br. (...) Musimy uwzględniać wszelkie scenariusze, również te, które według naszej europejskiej racjonalności wydają się wręcz nieprawdopodobne. Dziś naprawdę nie można powiedzieć, co jest nieprawdopodobne, po tym, co działo się i dzieje na Ukrainie" - mówił prezydent.

Dodał, że w tej sytuacji ochrona istniejącego porządku bezpieczeństwa wymaga zapewnienia przestrzegania prawa międzynarodowego i ukarania winnych jego łamania.

"Musimy zintensyfikować działania mając na celu poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, wspierać prowadzenie dochodzeń i ściganie osób odpowiedzialnych za najpoważniejsze zbrodnie. Natomiast winnych zbrodni agresji, zbrodni wojennych przeciwko ludzkości i ludobójstwa należy absolutnie pociągnąć do pełnej karnej odpowiedzialności. Tylko w ten sposób możemy przywrócić pokój w Europie i zapobiec aktom agresji w przyszłości" - powiedział Duda.

Prezydent wyraził przy tym nadzieję, że podczas rozpoczynającej się sesji OBWE uda się wypracować wspólne stanowisko na temat przyczyn obecnego kryzysu w środowisku międzynarodowym. "Byłby to mocny fundament dla zapoczątkowania konstruktywnej dyskusji na temat sposobów radzenia sobie z tymi i podobnymi wyzwaniami w przyszłości. Dziś jest to wielkie wyzwanie dla organizacji. Jestem przekonany, że dzięki Państwa mądrości i determinacji rozwiązania takie uda się wypracować" - zwrócił się do uczestników konferencji.