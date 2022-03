Prezydent Ukrainy laureatem honorowego Wiktora

Prezydent Ukrainy,Wołodymyr Zełenski, został laureatem honorowego Wiktora - nagrody przyznawanej przez Telewizję Polską. Gala wręczenia nagród za rok 2021 właśnie odbywa się w Warszawie.

"Czas jest nadzwyczajny, więc galę zaczniemy wyjątkowo" - zapowiedzieli prowadzący galę i ogłosili, że laureatem honorowego Wiktora został prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nagrodę wręczyła Jamala, odebrał ją minister spraw zagranicznych Ukrainy.

TVP przypomniało jedno z przemówień Zełenskiego, w których prezydent Ukrainy mówił, że walka, która prowadzxi obecnie jego naród, toczy się o to, by żyć razem w wolnym kraju. "Ta wojna jest prowadzona również dla państwa wolności. Chcemy, żeby Polska nigdy nie doświadczyła tego, co Ukraina właśnie przechodzi" - mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, podkreślając, że prezydent Zełenski zadedykowałby nagrodę walczącym o wolność.

Wiktory to nagrody Akademii Telewizyjnej przyznawane w latach 1985-2015 i z powrotem od 2022 roku, którymi honoruje się wybitne osobowości małego ekranu, ludzi, którzy dzięki swej osobowości, wiedzy czy umiejętnościom zapisali się w pamięci telewidzów.