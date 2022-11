Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie G20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie liderów grupy G20, który odbędzie się w przyszłym tygodniu na indonezyjskiej wyspie Bali - poinformował rzecznik szefa państwa Serhij Nykyforow.

Rzecznik podkreślił, że najprawdopodobniej prezydent będzie uczestniczył w spotkaniu w formacie online. "W jakimś formacie, oczywiście, Wołodymyr Zełenski weźmie udział w szczycie G20. Więcej nie mogę powiedzieć" - przekazał Nykyforow.

Indonezja, podkreślająca swoje neutralne podejście do wojny na Ukrainie, zaprosiła na szczyt prezydenta tego kraju, mimo że nie należy on do grupy G20.

Ukraiński prezydent początkowo przyjął zaproszenie, zapowiadając wirtualny udział w szczycie, jednak później zagroził bojkotem spotkania, jeśli weźmie w nim udział prezydent Rosji Władimir Putin.

"Moje osobiste stanowisko i stanowisko Ukrainy jest takie, że jeśli przywódca Federacji Rosyjskiej weźmie udział, to (wtedy) Ukraina nie będzie uczestniczyć" - oznajmił Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie.

W piątek prezydent Indonezji Joko Widodo poinformował, że Putin nie zdecydował jeszcze, czy weźmie udział w szczycie.