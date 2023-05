Prezydent Ukrainy zaproponował szczyt poświęcony formule pokojowej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował w niedzielę podczas wystąpienia na sesji roboczej szczytu G7 w Hiroszimie w Japonii, by w lipcu, gdy minie 500 dni rosyjskiej agresji na pełną skalę, odbył się szczyt poświęcony ukraińskiej formule pokojowej.

"Wkrótce (minie) 500 dni wojny na pełną skalę, będzie to już w lipcu. I jest to symboliczny odcinek czasu, dobry miesiąc, by zorganizować szczyt formuły pokojowej" - powiedział Zełenski, cytowany przez swoje biuro.

Szef ukraińskiego państwa zaznaczył, że przed 24 lutego 2022 roku jego kraj przeprowadził z Rosją ponad 180 rund negocjacji w różnych formatach w sprawie zakończenia agresji Kremla, rozpoczętej w 2014 roku aneksją Krymu i rebelią w Donbasie.

"W tych negocjacjach uczestniczyli ważni międzynarodowi pośrednicy, którzy widzieli, że Rosja nie chce pokoju. Rozejm nie działał. Obowiązywał siedem lat, a w tym czasie zginęły tysiące ludzi" - kontynuował Zełenski.

Według niego Moskwa dąży do zamrożenia konfliktu, by zyskać na czasie, wzmocnić swoje siły i uderzyć ponownie.

Dziesięciopunktowa "formuła pokoju" - propozycja zakończenia trwającej wciąż wojny - została przedstawiona przez Zełenskiego w listopadzie 2022 roku. Wśród postulatów Kijowa znalazły się wówczas: bezpieczeństwo jądrowe, żywnościowe i energetyczne, uwolnienie wszystkich jeńców i deportowanych, realizacja Karty Narodów Zjednoczonych, przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i ładu światowego, zaprzestanie działań bojowych, wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, przywrócenie sprawiedliwości, przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku, niedopuszczenie do eskalacji konfliktu, a także podpisanie dokumentu o zakończeniu wojny.