Prezydent USA dotarł na podrzeszowskie lotnisko w Jasionce

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dotarł w poniedziałek po godz. 22 na podrzeszowskie lotnisko w Jasionce.

Biden do Polski przybył prosto z wizyty w Kijowie. Około godz. 20.30 dotarł pociągiem do Przemyśla. Na peronie czekały na niego prezydenckie samochody. Biden wsiadł do jednego z nich, a zaraz potem amerykańska delegacja wyruszyła z dworca.

Wizyta prezydenta USA w Polsce była zapowiadana na wtorek, ale w poniedziałek amerykański przywódca niespodziewanie odwiedził ogarniętą wojną Ukrainę. W Kijowie spotkał się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.

We wtorek w Warszawie Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie do narodu polskiego przed Arkadami Kubickiego w ogrodach zamkowych. W środę weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki poświęconym dalszemu wsparciu Ukrainy.

Wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce i Ukrainie mają miejsce krótko przed przypadającą w piątek rocznicą agresji Rosji na Ukrainę.