Prezydent USA: siły amerykańskie są w Europie, żeby bronić sojuszników, a nie atakować Rosję

Siły amerykańskie są obecne w Europie, żeby bronić sojuszników, a nie atakować Rosję - podkreślił w sobotę wieczorem w Warszawie prezydent USA Joe Biden. Podkreślił, że zgodnie z art. 5. broniony będzie każdy skrawek terytorium należący do państw NATO.

"Siły amerykańskie są w Europie nie po to, aby wchodzić w konflikt z Rosją. Siły amerykańskie są tutaj po to, by bronić naszych sojuszników z NATO" - mówił prezydent USA podczas swojego wystąpienia w Warszawie.

Biden przypomniał, że w piątek odwiedził żołnierzy amerykańskich, którzy obecnie stacjonują w Polsce, by wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Mamy święty obowiązek w ramach artykułu 5. bronić każdego członka NATO, każdej piędzi terytorium NATO siłą naszej kolektywnej obrony" - zaznaczył.