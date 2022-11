Prezydent: W 2014 prawie nikt nie przyszedł Ukrainie z pomocą

W 2014 prawie nikt nie przyszedł Ukrainie z rzeczywistą, silną, zdecydowaną pomocą; obecnie Ukraina dzięki wsparciu, a także dzięki bohaterstwu ukraińskich żołnierzy, jest w stanie się bronić - mówił piątek prezydent Andrzej Duda.

Trzeba tego wsparcia udzielać nadal. To jest także działanie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej - podkreślał.

Prezydent podkreślił, że współdziałanie życzliwych wobec siebie, suwerennych, sojuszniczych państw to "jedna z fundamentalnych gwarancji zachowania niepodległości".

- Wierzę w to, że jesteśmy tutaj wszyscy: i my (...) członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, obok Litwy także pozostałe państwa Bałtyckie - dodawał prezydent.

To ważne. Prezydent mówi, że solidarność z Ukrainą, to to "co oznacza jedność"

"Widać to dzisiaj zwłaszcza na Ukrainie, co oznacza jedność, wsparcie i to, że nie jesteś sam i nie zostałeś pozostawiony, tak jak stało się to z Ukrainą w 2014 roku, kiedy prawie nikt nie poszedł z rzeczywistą, silną, zdecydowaną pomocą" - podkreślił. "Jakże inaczej dzieje się dzisiaj, kiedy Ukraina tę pomoc otrzymuje i kiedy dzięki tej pomocy, ale przede wszystkim dzięki bohaterstwu ukraińskiego żołnierza, jest w stanie bronić swojej ziemi i terytorium".

"Trzeba tego wsparcia udzielać nadal. To jest także działanie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej" - dodał.

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na pl. Piłsudskiego w Warszawie dziękował delegacji litewskiej za obecność na piątkowej uroczystości, na czele z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i jego małżonką.

Były słowa podziękowania i zaznaczenie, że pokazujemy: suwerenność, niepodległość, dumę i moc

Prezydent Duda podkreślał, że Litwini to nasi przyjaciele, sąsiedzi i sojusznicy, którzy razem z nami walczą i wspierają wolną, niepodległą i suwerenną Ukrainę, "czyniąc to odważnie, zabierając głos na scenie politycznej i wysyłając wsparcie militarne i rzeczowe".

"Dziękuję za to z całego serca, że dzisiaj - panie prezydencie, żeby pokazać braterstwo i solidarność naszej części Europy - jest pan z nami. Symbolicznie, z jakże wielkim i wymownym gestem obecności" - podkreślił. "Litwa i Polska - razem, suwerenne, niepodległe, dumne, mocne. To jest wzmacnianie bezpieczeństwa naszej części Europy" - dodał.

"Wierzę w to, że jesteśmy tutaj wszyscy: i my (...) członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, obok Litwy także pozostałe państwa Bałtyckie i także nasi sojusznicy z południa" - powiedział.

"Wierzę w to głęboko, że duchem jest z nami dzisiaj nie tylko wielu naszych przyjaciół, sąsiadów z Ukrainy, ale także i naszych sąsiadów i przyjaciół z Białorusi, z głębokim poczuciem pragnienia wolnego, suwerennego i niepodległego państwa" - kontynuował prezydent. Dodał, że wierzy, iż w końcu uzyskają wolność i razem z nami, będą "w swoich suwerennych, niepodległych państwach". "Państwach braterskich, sojuszniczych, życzliwych wobec siebie i współdziałających ze sobą" - zastrzegł.