Prezydent w Brukseli: projekt noweli ustawy o SN jest poddawany analizie przez prawników KE i RE

Projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym jest poddawany analizie przez prawników w Komisji Europejskiej i przez prawników współpracujących z przewodniczącym Rady Europejskiej - poinformował w poniedziałek w Brukseli prezydent Andrzej Duda, pytany, czy jest KE jest gotowa odblokować środki z KPO.

Andrzej Duda przebywa w poniedziałek z wizytą w Brukseli, gdzie spotkał się m.in. z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Prezydent przyznał, że podczas spotkań poruszona została kwestia jego inicjatywy ustawodawczej w sprawie SN. "Mam nadzieję - zostanie rozwiązany problem, który narósł wokół Sądu Najwyższego" - dodał.

Dziennikarze dopytywali prezydenta, czy Ursula von der Leyen - po zapoznaniu się z prezydenckim projektem - jest gotowa odblokować środki z KPO. "Rozmawialiśmy z panią przewodnicząca, projekt jest poddawany analizie w tej chwili, zarówno przez prawników w Komisji Europejskiej, jak i rozumiem, że jest poddawany także i analizie przez prawników współpracujących z przewodniczącym Rady Europejskiej" - odparł prezydent.

Zaznaczył jednocześnie, że jesteśmy "właśnie po weekendzie". "Ton tych rozmów odbieram pozytywnie" - zapewnił prezydent. Wyraził przy tym zadowolenie ze spotkań, które odbył podczas wizyty w Brukseli.

Projekt noweli ustawy o SN przedstawiony przez prezydenta przewiduje, że Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród sędziów SN na pięcioletnią kadencję. Ostatecznego wyboru członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej miałby dokonywać prezydent.

Wszystkie kraje członkowskie UE musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - mówiła szefowa KE. W lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak uzasadniał, izba ta nie sprawdziła się. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało, że projekt reformujący SN jest przygotowywany.