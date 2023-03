Prezydent w Katarze: mówienie prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę jest naszym ważnym zadaniem (aktualizacja)

Polska jest dobrze kojarzona przez państwa Afryki, dokonała postępu i jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami - mówił w Katarze prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, mamy też swoją rolę w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a mówienie prawdy o tym "jest naszym ogromnie ważnym zadaniem".

W niedzielę prezydent uczestniczy w Katarze w V Konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych.

Prezydent na briefingu prasowym zaznaczył, że Polska jako kraj członkowski UE i NATO obecnie jest zaliczana do państw rozwiniętych, "do bogatych państw Zachodu". "Tak się tutaj na nas patrzy, ale mamy tutaj, w tym miejscu, na tej konferencji, tutaj na spotkaniu, gdzie przede wszystkim są obecni przedstawiciele państwa Afryki, bardzo ważną rolę do spełnienia; rolę, o której wykonanie zresztą wielokrotnie mnie osobiście prosili przedstawiciele państw nam sojuszniczych, także w Sojuszu Północnoatlantyckim" - mówił.

Jak podkreślił, Polska jest dobrze kojarzona przez państwa Afryki, ponieważ nie ma kolonialnej przeszłości. Wskazywał, że wielu w Afryce zna naszą historię i "możemy mówić o niej z podniesioną głową, że jesteśmy także tym narodem, który przeżył wyzysk, okrutne traktowanie, utratę niepodległości, który przetrwał bez własnego państwa, który był wykorzystywany, gnębiony". "Dzisiaj pokazujemy tutaj nasz rozwój, mówimy przez ostatnie 30 lat dokonaliśmy wielkiego postępu, jesteśmy gotowi podzielić się z wami naszymi doświadczeniami" - powiedział.

Duda wskazywał, że Polska ma także dodatkową rolę do wypełnienia w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. "W Afryce, na Bliskim Wschodzie rosyjska propaganda, niestety, jest bardzo skuteczna. I mówienie prawdy o rosyjskiej agresji na Ukrainę jest naszym ogromnie ważnym zadaniem jako tych, którzy są blisko tego konfliktu, jako sąsiadów. Jako sąsiedzi Ukrainy możemy mówić o milionach uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do naszego kraju i wędrują dalej w świat. Możemy mówić o tragedii, jaką przeżywa ukraiński naród i mówimy tutaj o tym" - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, że polska delegacja mówi o tym, "kto tak naprawdę jest tam agresorem, kto zniszczył życie narodu ukraińskiego, kto burzy osiedla i mówimy to mocnym głosem". "Mówimy prawdę, że jest to po prostu nic innego jak swoista neokolonialna polityka rosyjska, imperialna, (że to) imperium, które prześladuje ludzi, które porywa dzieci wywożąc je z Ukrainy w głąb Rosji, które chce rabować Ukrainę, która chce podporządkować sobie wolne, suwerenne państwo i naród" - wskazywał Duda.

Dodał, że rozmowy uczestników konferencji dotyczyły także rozmaitych tragedii, które dotykają najbiedniejsze państwa: klęski suszy, głodu, trzęsienie ziemi, które dotknęło Syrię i Turcję.

Duda zapowiedział, że w poniedziałek, podczas panelu poświęconego rolnictwu zamierza mówić o tym, że Polska może przekazać najbiedniejszym państwom afrykańskim swoje doświadczenia, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa. "Mamy ogromne pole do rozwoju współpracy z państwami afrykańskimi i powinniśmy to wykorzystać, także w obszarze rolnictwa" - dodał.

Jak mówił prezydent, Polska jest wymieniana w kuluarach konferencji wśród państw bogatych, leżących w tym obszarze świata, gdzie jest dobrobyt. "Polska jest krajem, który w ostatnich trzydziestu latach bardzo się zmienił i przeszedł długą drogę rozwojową" - podkreślił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podczas rozpoczynającej się w poniedziałek wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie rozmawiał m.in. na temat alternatywnych źródeł energii podczas spotkania z prezydentem tego kraju Szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem.

Jak zapowiedział, podczas wizyty podpisane zostaną porozumienia o współpracy w dziedzinie energetyki oraz cyfryzacji.

