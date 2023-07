Prezydent: w kwestii bezpieczeństwa RP jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej

Tak, jak w NATO jest jedność, tak w kwestii bezpieczeństwa RP, zwłaszcza od tej strony militarnej, jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej - powiedział w czwartek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zwołał na czwartek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby przedstawić ustalenia szczytu NATO w Wilnie.

"Wszyscy są usatysfakcjonowani tą debatą, która się odbyła. Tak, jak zawsze, oczywiście nie mogę powiedzieć o szczegółach, bo w trybie dostępu do informacji niejawnych toczyła się ta debata, to spotkanie, ale mogę powiedzieć, że w sensie formalnym przedstawiona została sytuacja z postanowień szczytu NATO, kuluarów, dyskusji, które tam były prowadzone" - przekazał prezydent.

Dodał, że zarówno on, jak i członkowie polskiej delegacji na szczyt NATO tzn. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak "starali się przedstawić w miarę wnikliwie to, co działo się w trakcie obrad, konkluzje".

Poinformował, że w posiedzeniu RBN uczestniczył także szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak, który "od strony wojskowej omawiał kwestie realiów tych postanowień, które podjął szczyt NATO, jak to się przekłada na konkretne kwestie wojskowe, rozmieszczania wojsk, relokacji wojsk itd.".

Jak mówił, "te wszystkie kwestie zostały omówione, każdy z uczestników spotkania miał możliwość wypowiedzenia się i zadania pytań".

"Takie pytania były zadawane, staraliśmy się rzeczowo na nie odpowiedzieć. Nie zawiodłem się, mówiłem, że zwołuję RBN, bo do tej pory zawsze, kiedy te Rady były, zwłaszcza w tym okresie, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainę, wszyscy politycy, całe spektrum naszej sceny politycznej, zachowywało się w sposób niezwykle odpowiedzialny" - powiedział prezydent.

"Widać, że kwestia bezpieczeństwa RP leży wszystkim na sercu i wszyscy podchodzą bardzo poważnie do tego tematu. I tak też było dzisiaj, chcę to z cała mocą podkreślić" - powiedział.

Podziękował wszystkim uczestnikom "za bardzo rzeczową, poważną dyskusję, ważne pytania, bardzo konstruktywne podejście do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem bieżącym naszego kraju i przyszłymi naszymi działaniami". "Omówiliśmy to wszystko w szczegółach. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani. Na wszystkie pytania udzieliliśmy odpowiedzi, tak, że było to na pewno bardzo konstruktywne spotkanie i mam nadzieję, że pełna informacja dotycząca przebiegu szczytu NATO i kuluarów szczytu NATO i wszelkich dyskusji, które tam były z naszym udziałem prowadzone, została w detalach przekazana całemu spektrum naszej sceny politycznej" - dodał.

Zaznaczył, że "tak, jak w NATO jest jedność tak w kwestii bezpieczeństwa RP, zwłaszcza od tej strony militarnej, mogę śmiało powiedzieć jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej". "Bardzo skoncentrowane, poważne podejście i jestem za to wdzięczny wszystkim politykom" - powiedział prezydent.