Prezydent w liście urodzinowym do Jana Krzysztofa Kelusa: życzę niesłabnących sił ducha i ciała

Życzę Panu niesłabnących sił ducha i ciała, radości płynącej z obcowania z mazurską przyrodą i satysfakcji ze wszelkiego dobra, jakim zaowocowała Pańska działalność opozycyjna, twórczość i postawa moralna - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Jana Krzysztofa Kelusa w dniu jego urodzin.

"W dniu Pańskich 80. urodzin proszę o przyjęcie uroczystych, z serca płynących życzeń i gratulacji. Życzę Panu niesłabnących sił ducha i ciała, radości płynącej z obcowania z mazurską przyrodą i krajobrazem oraz satysfakcji ze wszelkiego dobra, jakim zaowocowała Pańska działalność opozycyjna, twórczość artystyczna oraz konsekwentna postawa moralna pośród meandrów historii naszego kraju na przestrzeni minionych pięciu dekad" - napisał prezydent.

"Korzystając z okazji, jaką jest ten piękny jubileusz, pragnę raz jeszcze podziękować za Pańską ofiarną, pokojową walkę z komunistyczną dyktaturą, za pomoc niesioną jej ofiarom, szczególnie po brutalnej pacyfikacji robotniczych protestów w Radomiu, oraz za Pana komentarze dotyczące polskich realiów po roku 1989" - dodał. W ocenie prezydenta, "wypowiedzi te nieczęste, lecz zawsze budzące żywy oddźwięk, wyrażają emocje gorącego patrioty i byłego represjonowanego działacza opozycji demokratycznej. Ale zwracają też uwagę jako celne spostrzeżenia humanisty i uczonego-socjologa, zdradzając przy tym Jego takt, kulturę ducha oraz niezrównane, nieco gorzkie poczucie humoru".

"Nade wszystko dziękuję za znakomite utwory poetyckie, którym nadał Pan formę piosenek. Te prawdziwe drugoobiegowe przeboje, jeśli można użyć tego określenia, rozbrzmiewały - także w Pańskim autorskim wykonaniu - podczas wielu strajków, recitali i spotkań opozycjonistów. Przekazywane z rąk do rąk na taśmie magnetofonowej, były odtwarzane w tysiącach polskich domów. Wielu motywowały do dalszych zmagań z opresyjnym reżimem. Pomagały przetrwać więzienie i szykany. Z drugiej strony pozwalały nabrać niezbędnego dystansu do życia w PRL, zwrócić myśli ku sprawom głęboko ludzkim, ponadczasowym. Pomagały uwierzyć w możliwość ocalenia własnej godności i człowieczeństwa. Odkrywane dzisiaj przez młodsze pokolenia, piosenki Jana Krzysztofa Kelusa niezmiennie urzekają swoimi walorami literackimi oraz niezwykłą wrażliwością Autora" - podkreślił.

"Jako mieszkaniec wsi i zapalony pszczelarz zna Pan i wysoce sobie ceni życie w otoczeniu natury oraz w zgodzie z jej rytmem. Niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję, że również w Pańskim przypadku okaże się ono receptą na dobre zdrowie, imponującą długowieczność i niezmąconą pogodę ducha. Prosząc raz jeszcze o przyjęcie urodzinowych powinszowań, najserdeczniej Pana pozdrawiam" - napisał Duda.