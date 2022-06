Prezydent: w odważny i mądry sposób czuwamy nad bezpieczeństwem RP

O kwestiach bezpieczeństwa militarnego i energetycznego mówił w czwartek podczas spotkania z mieszkańcami Zambrowa (Podlaskie) prezydent Andrzej Duda. "Absolutnie w zdroworozsądkowy, twardy, odważny i mądry sposób czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa RP" - zapewnił.

Absolutnie w zdroworozsądkowy, twardy, odważny i mądry sposób czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa RP, tego bezpieczeństwa także i militarnego - podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że w tym kontekście "wiele spraw udało się załatwić na czas". Wymienił uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny, zwiększenie liczebności polskiej armii i jej modernizację, poprzez zakupy uzbrojenia.

Zabezpieczaliśmy nas na przyszłość. Pierwsze zestawy PATRIOT, dla nas wyprodukowane, przyjadą do Polski w tym roku. Mam nadzieję, że zaraz za nimi pójdą "himarsy", myśliwce F-35, no a potem czołgi Abrams - powiedział prezydent.

Prezydent podkreślił, że dwa lata temu, kiedy wszyscy zmagali się z pandemią koronawirusa, nikt nie spodziewał się, że będzie tak wiele problemów, jak obecnie i "że będą to problemy tak poważne". Podkreślił, że COVID-19 przestał być "tak straszliwie śmiertelnie groźny dla nas, dla naszego kraju", jak w latach 2020-2021.

Po COVID-19 nadciągnęło tsunami inflacyjne i wojenne

Ale - jak dodał - zaraz po nim miał miejsce rosyjski atak na Ukrainę. "I za nim idące nie tylko pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa - ogromne w naszej części Europy - zaraz za naszą granicą. Ale co gorsza, także i tsunami cenowe, inflacja właściwie we wszystkich krajach, dodatkowo pociągnięta przez zjawiska związane z wojną na Ukrainie, przez wzrost cen surowców, zwłaszcza wzrost cen energii, właściwie wszystkich jej rodzajów" - powiedział prezydent.

Przyznał - odnosząc się do spotkania z przedsiębiorcami i samorządowcami w Zambrowie, które poprzedzało spotkanie z mieszkańcami - że ta sytuacja "drenuje nasze portfele", wywołuje duże problemy gospodarcze i zakłóca procesy inwestycyjne poprzez wpływ na przetargi.

"Jest tak, że dzisiaj rzeczywiście zmagamy się z wieloma przeciwnościami. Ale chcę państwa zapewnić o kilku kwestiach. Po pierwsze, że absolutnie w zdroworozsądkowy, twardy, odważny i mądry sposób czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa RP, tego bezpieczeństwa także i militarnego" - podkreślił Andrzej Duda.

Polska armia będzie dobrze przygotowana

Dodał, że w tym kontekście "wiele spraw udało się załatwić na czas". Wymienił uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny, wspomniał o zwiększaniu liczebności polskiej armii i jej modernizacji, poprzez zakupy uzbrojenia, takiego jak system obrony przeciwrakietowej PATRIOT, artyleria rakietowa HIMARS czy myśliwce F-35.

"Zabezpieczaliśmy nas na przyszłość, ta przyszłość się zbliża, pierwsze zestawy PATRIOT, dla nas wyprodukowane, przyjadą do Polski w tym roku. Mam nadzieję, że zaraz za nami pójdą himarsy, myśliwce F-35 no a potem - zakupione w tym roku - czołgi Abrams" - wymieniał.

"Chodzi o to, żebyśmy mądrze wykorzystali te doświadczenia, które wynikają z wojny na Ukrainie. Byśmy stworzyli taki poziom naszego bezpieczeństwa militarnego (...), żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować" - dodał. Podkreślił, że obecnie bezpieczeństwo to gwarantują dodatkowo sojusznicy w NATO. "Zapewniam państwa, że konsekwentnie realizujemy tę politykę odbudowywania potencjału polskiej armii, bo to jest dzisiaj najważniejsze" - powiedział.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa energetycznego Andrzej Duda mówił o rozwoju sieci energetycznej i gazowej, planie budowy gazoportu w Gdańsku "po to, żeby nikomu gazu nie zabrakło".

Przetrzymaliśmy "próbę gazu"

"Kilka tygodni temu zostaliśmy poddani bardzo poważnej próbie, kiedy Rosjanie zaprzestali bezpośrednich dostaw gazu do Polski, bo nie chcieliśmy za niego płacić w rublach. Bo Rosjanie tego żądali, a to było niezgodne z umową, którą z nimi mieliśmy. Złamali tę umowę, zamknęli kurek z gazem. Okazało się, że gaz w Polsce jest, nawet jeżeli w niektórych gospodarstwach domowych przez chwilę tego gazu nie było, bo dostawca był bezpośrednio rosyjski, to zaraz PGNiG przywróciło te dostawy. Gaz dociera do wszystkich gospodarstw i wystarcza go także i dla naszego przemysłu" - mówił podczas spotkania prezydent.

Jak ocenił, to efekt - prowadzonej przez ostatnie lata - polityki dywersyfikacji dostaw. "Między innymi dlatego budujemy także i gazociąg z szelfu norweskiego przez Danię, którym już teraz, jesienią, gaz popłynie z Norwegii do Polski" - dodał.

Prezydent Duda zwrócił uwagę także na znaczenie regionalnych inwestycji infrastrukturalnych, jak tzw. domknięcie obwodnicy Zambrowa. "Sama budowa jest planowana, o ile pamiętam, na lata 2026-2028. Dzisiaj realizowane są prace planistyczne. Mam nadzieję, że nic ich nie zakłóci i że spokojnie ta budowa (...) będzie mogła zostać zrealizowana na czas" - podkreślił.

Inwestycje infrastrukturalne ważne również lokalnie

W kontekście infrastruktury wspomniał też o rządowym programie budowy hal sportowych; według zapowiedzi szefa rządu Mateusza Morawieckiego, w ciągu najbliższych kilku lat ma w Polsce powstać tysiąc takich obiektów o charakterze wielofunkcyjnym. Prezydent podkreślał, że rozwój sportowy jest ważny również dla zdrowia publicznego; zapraszał do pobliskiej Łomży, gdzie w czasie weekendu stanie tzw. mobilna strefa zdrowia, w ramach projektu "Zdrowe życie", który jest objęty prezydenckim patronatem.

Andrzej Duda mówił, że przyjechał do Zambrowa, by podziękować mieszkańcom za udzielone mu poparcie w dwóch kolejnych wyborach prezydenckich. "Za to, że czterokrotnie mi państwo zaufaliście i czterokrotnie otrzymałem tutaj w Zambrowie i na ziemi zambrowskiej głosy. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść tego zaufania, które we mnie pokładaliście" - powiedział prezydent.

Prosił zebranych, by "byli optymistami, mimo wszystkich trudności". "Wierzę, że te trudności pokonamy" - mówił.

Dziękował też za wsparcie udzielane uchodźcom wojennym z Ukrainy. "Widziałem ten ogrom tragedii, oni naprawdę potrzebują pomocy. Niestety rosyjskie wojska idą i niosą śmierć i ci ludzie naprawdę uciekają przed prawdziwą wojną; taką, jakiej nigdy nie widzieliśmy i mam nadzieję, że - zwłaszcza moje pokolenie, dzisiaj 40, 50-latków, tej wojny nigdy nie zobaczy" - dodał.