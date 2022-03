Prezydent: w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści imperialnej Rosji

Ustawa o obronie ojczyzny została stworzona, bo przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, a my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści żarłocznej, imperialnej Rosji - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania ustawy o obronie ojczyzny.

Prezydent mówił, że podpisana przez niego ustawa "wytycza drogę na przyszłość dla rozwoju polskich sił zbrojnych w szerokim tego słowa znaczeniu: pełnego ich funkcjonowania, także i obronności narodowej".

Podkreślał, że "to nie jest akt prawny, który został stworzony dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę". "To jest akt prawny, który został stworzony, dlatego że przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, tak jak to kiedyś wskazał prezydent Lech Kaczyński" - mówił prezydent Duda.

"Niestety spodziewaliśmy się tego, że może to nastąpić i że w związku z tym my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści żarłocznej, imperialnej Rosji" - mówił.

"Wierzę głęboko, że ta ustawa będzie realizowana z powodzeniem przez polskich polityków niezależnie od barw politycznych" - dodał.

Prezydent dziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ustawy.