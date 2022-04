Prezydent: w rozmowie z liderami państw zdałem relację z ostatniej wizyty na Ukrainie

W trakcie telekonferencji prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO, UE i G7 zdałem krótką relację z ostatniej wizyty na Ukrainie oraz z rozmów z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

We wtorek odbyło się wirtualne spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO i UE, w tym z prezydentem RP. Tematem rozmów było wsparcie dla Ukrainy i sankcje przeciwko Rosji.

Prezydent podkreślił potem na konferencji prasowej, że podczas spotkania zdał krótką relację ze swojej ostatniej wizyty na Ukrainie. "Z wizyty w Kijowie, ale nie tylko, bo to także Borodzianka, bo to także Irpień, bo to także ten moment, kiedy zapoznano nas z sytuacją i ze stanem wówczas prac ekshumacyjnych w Buczy" - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że zdał też relację z rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Byliśmy ja i prezydenci państw bałtyckich ostatnimi liderami, którzy bezpośrednio rozmawiali z prezydentem Zełenskim twarzą w twarz, nie za pośrednictwem linii telefonicznych, czy połączenia internetowego" - zaznaczył prezydent.

"Przekazałem, jak wygląda w tej chwili sytuacja, i jak tę sytuację obserwujemy, jakie były oceny ukraińskie, jeżeli chodzi o to, jak będzie rozwijała się sytuacja dalej w Doniecku i w Ługańsku" - powiedział Duda.