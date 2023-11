Prezydent w Sejmie: obecność Polski w NATO i w Unii Europejskiej to polska racja stanu

Obecność Polski w NATO i w Unii Europejskiej to fundamenty naszego bezpieczeństwa, to polska racja stanu - powiedział w poniedziałek w orędziu wygłoszonym w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Najważniejszym celem polskiej prezydencji w UE będzie m.in. zacieśnianie relacji Unii z USA - dodał.

Jak mówił prezydent 2024 "to rok ważnych jubileuszy: 25-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej".

"Obecność Polski w NATO, jak i w Unii Europejskiej to fundamenty naszego bezpieczeństwa, to polska racja stanu" - powiedział prezydent Duda. Jak dodał, "dlatego, tak ważna jest dobra współpraca także w zakresie polityki międzynarodowej".

"Dobre przygotowanie do kolejnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Waszyngtonie, a także do polskiej prezydencji w UE, która będzie miała miejsce w I półroczu 2025 roku" - wskazał prezydent.

Jak mówił Andrzej Duda, Polska będzie wówczas gospodarzem "wielu, niezwykle istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Unii, relacjami transatlantyckimi, interesami gospodarczymi całej wspólnoty".

"Najważniejszym celem polskiej prezydencji będzie zacieśnianie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Chcemy również dalszego rozszerzania Unii na Wschód i Południe. Kolejna ważna kwestia, to przygotowywanie planu odbudowy Ukrainy po wojnie, wreszcie sprawiedliwa i mądrze zrealizowana transformacja energetyczna" - powiedział Prezydent RP. Jak podkreślił, "już dziś musimy zacząć przygotowywać się do tego niezwykle ważnego czasu".