Prezydent w Sejmie: to od decyzji posłów zależy, czy Polacy nie utracą wiary w demokrację

Polacy biorą licznie udział w wyborach; to wielki sukces i zadanie dla posłów: od waszych decyzji zależy, czy Polacy nie utracą wiary w demokrację - powiedział w poniedziałek w orędziu wygłoszonym w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

"Polacy biorą licznie udział w wyborach - niezależnie od tego, czy mieszkają na wsi, w małym, średnim, bądź dużym mieście" - powiedział prezydent podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji.

Jak dodał, to "wielka zmiana, to wielki sukces, ale to także i wielkie zadanie". "Zadanie dla wszystkich państwa, którzy zasiadają dzisiaj w ławach poselskich, zarówno tych, którzy będą tworzyć większość rządową, jak i tych, którzy znajdą się w opozycji" - wskazał Duda.

"To od waszych decyzji, od tego, jak będziecie sprawować swój mandat zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokracje nie utracą. To wielka odpowiedzialność" - oświadczył prezydent RP.