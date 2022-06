Prezydent: w sposób twardy, odważny i mądry czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa RP

Dzisiaj zmagamy się z wieloma przeciwnościami, ale chcę zapewnić, że w sposób twardy, odważny i mądry czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tego bezpieczeństwa także i militarnego - powiedział w czwartek w Zambrowie (woj. podlaskie) prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił w czwartek na spotkaniu z mieszkańcami Zambrowa, że w 2020 roku, kiedy wszyscy zmagaliśmy się z olbrzymim problemem pandemii koronawirusa nikt nie spodziewał się, że będzie aż ta wiele problemów, jak jest w tej chwili.

"Wszyscy państwo wiecie doskonale, że szczęśliwie, chociaż nie bez bólu i nie bez strat udało nam się - de facto - pokonać pandemię koronawirusa" - podkreślił Duda.

Ale - jak dodał - "niestety zaraz po nim, kiedy on powoli wygasa, przyszedł rosyjski atak na Ukrainę". "I za nim idące nie tylko pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa, ogromne w naszej części Europy, zaraz za naszą granicą. Ale co gorsze także i tsunami cenowe, inflacja właściwie we wszystkich krajach, dodatkowo pociągnięta przez zjawiska związane z wojną na Ukrainie, przez wzrost cen surowców, zwłaszcza wzrost cen energii" - powiedział prezydent.

"Jest tak, że dzisiaj zmagamy się z wieloma przeciwnościami. Ale chcę państwa zapewnić o kilku kwestiach. Po pierwsze, że absolutnie w zdroworozsądkowy, twardy, odważny i mądry sposób czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tego bezpieczeństwa także i militarnego" - podkreślił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że "wiele spraw udało się załatwić na czas. "Na czas przyjęliśmy ustawę o obowiązku obrony ojczyzny. Wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat zwiększymy liczebność naszej armii, ale przede wszystkim, że modernizacji armii, którą na poważnie rozpoczęliśmy kilka lat temu zamawiając systemu obrony przeciwrakietowej PATRIOT w Stanach Zjednoczonych, zamawiając artylerię rakietową HIMERS też ze Stanów Zjednoczonych, zamawiając ze Stanów Zjednoczonych myśliwce F-35 zabezpieczaliśmy nas na przyszłość" - powiedział prezydent.