Prezydent Warszawy zaapelował do policji o zwiększenie liczby patroli w związku z atakami na przechodniów

W związku z atakami do jakich doszło dziś w dwóch dzielnicach – na Bielanach i Woli, zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulice Warszawy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że zarekomendował niezwłocznie objęcie szczególnym dozorem szkół, przedszkoli i miejsc, w których gromadzi się najwięcej mieszkanek i mieszkańców. "W akcję włączono siły Straży Miejskiej. Nie ma zgody na agresję" - przekazał.

Do zdarzeń doszło rano na Bielanach. W pierwszym przypadku mężczyzna został zaatakowany ostrym narzędziem na ulicy Kochanowskiego na Bielanach. "Podjechał do niego mężczyzna na rowerze, po krótkiej wymianie zdań zaatakował ostrym narzędziem i odjechał" - podała oficer prasowa bielańskiej komendy podinsp. Elwira Kozłowska. Drugiego mężczyznę uderzył.

Policjantka przekazała PAP, że na Woli, przy Lasku na Kole doszło do podobnego incydentu. Tam też miał zaatakować mężczyzna na rowerze. "Na razie jednak nie łączymy tych spraw. Sprawdzamy czy to ten sam mężczyzna" - dodała.

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny. Przekazała, że do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 08.40. Sprawca poruszał się ciemnym rowerem górskim, typu damka.

Mężczyzna jest w wieku ok. 35-40 lat, jest średniego wzrostu i szczupłej budowy ciała. Cechą charakterystyczną jest to, że jest łysy. Ubrany był w ciemnoniebieską kurtkę, ciemne granatowe spodnie, prawdopodobnie jeansy, ciemne buty. Miał ze sobą niebieski plecak.

Policja apeluje, by wszyscy, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub byli świadkami obu zdarzeń proszeni są o pilny kontakt telefoniczny pod numerami (47) 723-71-55, (47) 723-71-56.

Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyzurny.krp5@ksp.policja.gov.pl lub pod numer 112.