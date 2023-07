Prezydent Warszawy: zawsze będziemy pamiętali o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach

Zawsze będziemy pamiętali o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach. Nie ma nic ważniejszego niż wolność, suwerenność, siła i wspólnota - powiedział w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W Parku Wolności w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi, w trakcie którego wręczone zostały odznaczenia państwowe.

Prezydent Warszawy podkreślał znaczenie Muzeum Powstania Warszawskiego. "Od momentu, kiedy prezydent Lech Kaczyński to miejsce wymyślił i otworzył jest ono ważne dla wszystkich, którzy później sprawowali funkcje prezydenta i prezydentki Warszawy" - zauważył. "Jestem przekonany, że będzie ważne zawsze, dlatego że jest dla nas niesłychanie istotnym symbolem. Wydaje mi się, że jest też symbolem światowym, ponieważ każdy zwiedzający Warszawę, najczęściej pierwsze kroki kieruje tutaj, bo to muzeum jest wyjątkowe, bo samo Powstanie było wyjątkowe" - wyjaśnił.

Dodał, że takiego zrywu w historii II Wojny Światowej nie było - takiego, w którym wszyscy niezależnie od płci, wieku, poglądów byli razem. "To jest wasza zasługa. Przypominacie nam jak ważna jest wspólnota, jak ważne jest to, aby być razem i przypominać wszystkim, że tak jak wtedy tak i dzisiaj wszyscy możemy być patriotami" - zwrócił się do powstańców.

"Zwłaszcza dzisiaj, kiedy obserwujemy co dzieje się za naszą wschodnią granicą, widzimy, że nie ma nic ważniejszego niż wolność, suwerenność, siła i wspólnota. Ważne jest, aby w tych trudnych momentach, w tych najważniejszych kwestiach mówić jednym głosem i to jest przesłanie, które płynie z Powstania Warszawskiego" - zaznaczył Trzaskowski.

Podkreślił, że hasłem tegorocznych obchodów jest zdanie "Miłość trwa wiecznie". "Tej miłości w powstaniu było bardzo dużo i to jest coś niezwykłego, bo to pokazuje, że z jednej strony była walka a z drugiej toczyło się normalne życie - na tyle na ile mogło się toczyć" - powiedział prezydent Warszawy.

"Zawsze jak rozmawiam z powstańcami mówią mi, że te 63 dni to były najbardziej intensywne dni w ich życiu, kiedy każde uczucie było spotęgowane. Spotęgowane dlatego, że wszystko działo się w cieniu śmierci" - wskazał.

Jak powiedział, uczucia miłości, patriotyzmu, koleżeńskości, przyjaźni, solidarności, opiekuńczości - to są te wartości, które podczas obchodów Powstania Warszawskiego czujemy tak mocno. "Zawsze będziemy pamiętali o Powstaniu, zawsze będziemy pamiętali o was" - zadeklarował prezydent Warszawy.