Prezydent: ważne jest budowanie relacji gospodarczych z zaufanymi partnerami, jak Macedonia Północna (aktualizacja)

Wobec załamania się architektury bezpieczeństwa ważne jest budowanie silnych relacji gospodarczych z zaufanymi partnerami, jak Macedonia Północna - podkreślił prezydent Andrzej Duda. Wzmacnianie współpracy ekonomicznej naszych krajów to priorytet - mówił prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski.

Prezydent Macedonii Północnej przebywa z wizytą w Warszawie. W poniedziałek Stewo Pendarowski spotkał się z prezydentem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Po południu prezydenci Polski i Macedonii Północnej wzięli natomiast udział w spotkaniu gospodarczym.

"Zacieśnianie współpracy gospodarczej, w tym handlowej, inwestycyjnej i biznesowej pomiędzy Polską a Macedonią Północną jest ważnym celem, który współrealizują w dużej mierze właśnie przedsiębiorcy, inwestorzy z obu naszych krajów" - mówił prezydent Duda podczas spotkania.

Wskazywał, że dobre stosunki obu krajów tworzą przyjazne warunki do zwiększania wymiany handlowej i pogłębiania współpracy między polskimi i macedońskimi przedsiębiorcami.

Podkreślił, że starania Macedonii Północnej o przyjęcie do UE zasługują na uznanie i pozytywnie wpływają na polsko-macedońską współpracę inwestycyjną, dzięki tworzeniu coraz bardziej dogodnych i atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorców.

Duda zwrócił przy tym uwagę na kryzys gospodarczy, który ogarnął całą Europę i dużą część świata, wywołany najpierw przez pandemię Covid-19, a potem także przez rosyjską agresję na Ukrainę. "Skutki inwazji rosyjskiej na Ukrainę są widoczne w wielu obszarach: od bezpieczeństwa energetycznego po żywnościowe. Dla niektórych państw rosyjski rynek zamknął się, dla innych skończyły się dostawy tanich surowców energetycznych - to wszystko w oczywisty sposób wpływa na nasze gospodarki" - mówił Duda.

Zdaniem prezydenta "wobec załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i systemów współpracy ekonomicznej szczególnie ważne jest, byśmy budowali silne i stabilne stosunki gospodarcze z odpowiednimi, zaufanymi partnerami w Europie". "Macedonia z całą pewnością dla Polski i Polaków jest właśnie jednym z nich" - podkreślił Duda.

Wskazywał, że polsko-macedońska współpraca umacnia się; jak mówił, polski eksport do Macedonii Północnej za siedem miesięcy 2022 r. wyniósł 88,5 mln euro, co oznacza blisko 17-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Z kolei import z Macedonii Północnej do Polski - wskazywał - wzrósł w tym okresie o 41 proc. i wyniósł 195,6 mln euro, natomiast wzajemne obroty towarowe zwiększyły się o 32 proc., osiągając wartość ponad 248 mln euro.

"Choć uważam te wskaźniki za satysfakcjonujące, to dostrzegam nadal istotne możliwości zwiększenia naszej wymiany towarowej" - oświadczył prezydent.

Duda zauważył, że polscy inwestorzy oceniają macedoński rynek bardzo pozytywnie. Przekonywał, że w czasach globalnego kryzysu ekonomicznego należy dywersyfikować źródła swych inwestycji. Zachęcał więc polskich przedsiębiorców do patrzenia nie tylko w kierunku Europy Zachodniej, ale także szukania możliwości w dobrze prosperującym rejonie bałkańskim i w ramach geograficznego obszaru Trójmorza. Jak mówił, obszary te to "idealne miejsce" m.in. do inwestowania w rozbudowę infrastruktury transportowej.

"Widzę również duży potencjał inwestycyjny dla polskich przedsiębiorców w dziedzinach takich, jak: przemysł energetyczny, w tym odnawialne źródła energii i energia geotermalna, górnictwo, poprzez wydobycie metali szlachetnych i eksploatację zasobów mineralnych, turystykę, budownictwo, ochronę środowiska, a także rolnictwo" - wyliczał prezydent. Zachęcał również macedońskich inwestorów do pogłębiania współpracy gospodarczej z Polską. Zapewnił, że nasz kraj jest otwarty na przedsiębiorców z Macedonii Północnej.

"Mamy nadzieję wrócić do spotkań przedsiębiorców w ramach forów biznesu już na wiosnę 2023 roku, organizując - przy współpracy MSZ i PAIH - forum biznesu Polska-Bałkany Zachodnie. Ta perspektywa napawa mnie optymizmem, bo stanowiłaby kolejny krok w intensyfikowaniu polsko-macedońskiej współpracy i aktywności inwestycyjnej i eksportowej" - zaznaczył prezydent Duda.

Prezydent Macedonii Północnej podkreślał z kolei, że dalsze systemowe i strukturalne wzmacnianie współpracy ekonomicznej między Polską i jego krajem jest priorytetem, ponieważ korzyści z tej współpracy płyną nie tylko do przedsiębiorców, ale także do obywateli obu krajów. "Nasze państwa mają wszystkie konieczne warunki, żeby zwiększyć współpracę gospodarczą: solidne podstawy prawne, istniejącą już sieć kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i właściwymi instytucjami" - mówił Pendarowski.

Przypomniał, że od 2018 r. istnieje regularne połączenie lotnicze na linii Skopje-Warszawa. "Naszym zadaniem, zadaniem polityków jest stworzenie warunków oraz umożliwienie współpracy w zakresie biznesu, dlatego nieprzypadkowo Polska jest jednym z czterech państw, w których mamy swojego doradcę w dziedzinie ekonomii" - podkreślił macedoński prezydent.

Zwrócił uwagę, że po 17 latach oczekiwania, w tym roku Macedonia Północna rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do UE i równolegle przygotowuje się do poważnych reform koniecznych, aby dołączyć do Unii. "Oczekujemy, że wpłyną one pozytywnie na cały biznes i dalszą współpracę ekonomiczną z państwami członkowskimi Unii" - powiedział Pendarowski.

Głos podczas spotkania zabrał również m.in. charge d'affaires Macedonii Północnej w Polsce Ilija Psałtirow, który podkreślił, że wśród najważniejszych filarów polsko-macedońskiej współpracy, które Macedonia chciałaby wzmocnić, są: handel, inwestycje i turystyka. Podkreślił m.in., że Polska w ostatnich latach jest wśród pięciu rynków najistotniejszych dla turystyki Macedonii.

"W tej chwili mamy najbardziej konkurencyjne warunki do współpracy międzynarodowej w Macedonii, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę ze strony polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować za granicą. Mamy otwarte serca, (...) by umożliwić polskim przedsiębiorcom warunki do współpracy" - zaznaczył Psałtirow.

Zdzisław Sokal z zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mówił z kolei, że PAIH ma narzędzia do wspierania przedsiębiorców, zaangażowała się też w pomoc dla Ukrainy. "Uruchomiliśmy pomoc w zakresie wspierania małego i średniego biznesu, w zakresie relokacji do Polski. Utworzyliśmy również warunki, takie techniczne, dla biznesu ukraińskiego, który może w Polsce dalej prowadzić swoją działalność" - wyliczał.

Sokal podkreślał również, że powstała baza danych polskich firm deklarujących udział w odbudowie Ukrainy obejmująca w tej chwili 2 tys. firm. "Wydaje się, że jest miejsce również - w tej odbudowie Ukrainy, w stworzeniu jakichś fundamentów dla rozwoju gospodarczego, (...), by nasze gospodarki właściwie funkcjonowały - i dla Macedonii. Zapraszamy państwa do współpracy z nami, z Polską, z naszymi firmami. Jesteśmy sąsiadami Ukrainy, mamy wiedzę, mamy doświadczenie w tym zakresie i absolutnie jest miejsce do współpracy z Macedonią w zakresie odbudowy tej bieżącej, jak również odbudowy tej dalszej" - podkreślił Sokal.