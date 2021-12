Prezydent: wielu ludzi oddało życie, by Polska stała się wolna

Wielu ludzi swoje ręce i serca przyłożyło do tego, aby Polska i ludzie w niej żyjący stali się wolni. Wielu z nich oddało za to życie, dlatego zapalamy znicze ich pamięci- powiedział prezydent Andrzej Duda podczas finału Akcji IPN "Zapal Światło Wolności".

"Dziękuję za to, że jak co roku, możemy razem stanąć w tym miejscu 13 grudnia - tym razem w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego - aby oddać hołd wszystkim tym, którzy polegli, zostali pomordowani, cierpieli i tym, dla których tamte grudniowe i późniejsze dni były traumą, często naznaczającą na całe życie cierpieniem po stracie bliskich, osobistych przeżyciach, które wyryły się i czasem do dzisiaj pozostają niezabliźnioną raną, a czasem wielką blizną przez całe serce i duszę" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że uroczystość na warszwskim placu Piłsudskiego odbywa się w miejscu bardzo szczególnym dla Polaków poprzez jego symbolikę. Wskazał, że uczestnicy wydarzenia zebrali się w pobliżu krzyża stojącego na miejscu papieskiego ołtarza z 1979 r., przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział słowa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". "Słowa te stały się natchnieniem, modlitwą zaniesioną wysoko, jak wierzymy, aż do tronu Pana Boga i zostały wysłuchane" - podkreślił prezydent.

"Dlatego dzisiaj jest wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Zanim ona przyszła, ci, którzy tymi słowami byli niesieni, stanęli do tego, by swoje ręce i serca przyłożyć, aby to uczynić - by Polska i ludzie w niej żyjący stali się wolni" - mówił Duda. Prezydent podkreślił także, że "wielu z nich oddało za to życie, dlatego zapalamy znicze ich pamięci właśnie w tym miejscu, które także znajduje się w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza - miejsca symbolicznego dla wszystkich Polaków, gdzie oddajemy hołd naszym bohaterom, którzy polegli za Polskę na różnych frontach".

"Niech nigdy nikt w Rzeczypospolitej i tam, gdzie na świecie są Polacy, nie zapomni tamtej ofiary. Niech nigdy nikt nie zapomni wielkiego bohaterstwa ludzi Solidarności" - zaapelował prezydent.