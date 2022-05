Prezydent: Wierzę, że jesteśmy w stanie budować w naszej część Europy wielką wspólnotę narodów

Mamy olbrzymi potencjał, tkwiący przede wszystkim w ludziach, zarówno Polakach jak i Ukraińcach, jak i naszych sąsiadach Litwinach, Łotyszach i Estończykach. Wierzę, że jesteśmy w stanie budować w naszej część Europy wielką wspólnotę narodów, o jakiej mocy uczy nas nasza historia - ocenił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podczas uroczystości na Placu Zamkowym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja podkreślił, że "przed nami jeszcze bardzo wiele trudów, bardzo wiele zmartwień".

"To co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i polityka, która w związku z tym musi być prowadzona, to polityka zmierzająca do tego by zmusić Rosję do zaprzestania agresji. A wiec polityka sankcji, również i gospodarczych, która jest kosztowna" - zaznaczył Duda. Jak zauważył, taka polityka wywołuje tąpnięcia gospodarcze, na rynku energetycznym i rynku paliw, prowadzi do problemów gospodarczych i inflacji, powoduje, że życie staje się trudniejsze.

"Musimy to przetrwać i prowadzić odpowiedzialną politykę. To jest wyzwanie współczesności, szczególnie spoczywające na tych, którzy sprawują władzę. To też wielka odpowiedzialność za losy naszej wspólnoty sąsiedzkiej, za budowanie braterstwa między naszymi narodami i więzi sąsiedzkich" - powiedział Duda. "Wierzę, że damy radę" - podkreślił.

"Tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy umieli ich przechować, by gdy wojna się zakończy mogli wrócić do swoich domów. A my pomożemy im w dziele odbudowy Ukrainy, która będzie na dziesięciolecia, a nawet stulecia państwem bratnim dla Rzeczypospolitej" - zaznaczył prezydent.

Jak dodał, pomiędzy Polską a Ukrainą "nie będzie granicy i będziemy żyli razem, na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić".

"Niech żyją narody dawnej Rzeczypospolitej. Niech Pan Bóg ma je wszystkie w swojej opiece i przynosi im szczęście i powodzenie. Niech żyje Polska" - mówił prezydent.

