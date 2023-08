Prezydent: więźniowie z Treblinki, świadomi ryzyka, spróbowali zatrzymać ludobójstwo

Więźniowie, którzy wzniecili w Treblince bunt, świadomi ryzyka, spróbowali zatrzymać ludobójstwo - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w Treblince.

"Pochylam dzisiaj głowę w hołdzie dla Żydów - naszych bliźnich i współobywateli, ofiar hitlerowskiego zabójstwa. Z najwyższą czcią myślę o tych, którzy mimo nieludzkich cierpień i terroru, podjęli skrajnie nierówną walkę przeciwko oprawcom" - zaznaczył Andrzej Duda podczas środowych uroczystości na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince upamiętniających 80. rocznicę buntu żydowskich więźniów.

Odnosząc się do buntu więźniów sprzed 80 lat, wskazał, że "jego uczestnicy myśleli bowiem nie tyle o swoim ocaleniu, co o pomszczeniu zgładzonych bliskich i o własnej śmierci w boju. Wbrew losowi, na których skazali ich sprawcy Holokaustu, blisko stu więźniów zdołało uciec, ukryć się i przetrwać do końca wojny" - przypomniał.

"Wspominamy dzisiaj ostatniego z nich - błogosławionej pamięci Samuela Willenberga - który przez ponad 70 lat niósł światu pamięć o tamtych wydarzeniach. Jemu i wszystkim świadkom Zagłady jesteśmy głęboko wdzięczni za zachowanie prawdy o epoce pieców. Naszą - współczesnych - powinnością jest przekazywanie jej następnym pokoleniom" - podkreślił Andrzej Duda.

Zwrócił także uwagę, że więźniowie, którzy wzniecili bunt, realizując wcześniej przygotowany plan zaatakowali oprawców. "Świadomi ryzyka spróbowali zatrzymać ludobójstwo. Inicjatorzy i przywódcy powstania polegli, ale dzięki ich odwadze i determinacji, grupie więźniów udało się uratować. To oni ponieśli światu wieść o bohaterskim buncie w Treblince" - dodał prezydent. .

List odczytał zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.