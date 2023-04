Prezydent Włoch na UJ: nikt nie może pozostać obojętny wobec brutalnej agresji Rosji na Ukrainę

Nikt nie może pozostać obojętny wobec brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – mówił prezydent Włoch Sergio Mattarella podczas środowego wykładu w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podkreślił, że cała UE musi pracować nad tym, by zachować znaczenie nadrzędnej wartości jaką jest jedność.

Prezydent Włoch w ostatnim dniu swojej wizyty w Polsce odwiedził w środę Uniwersytet Jagielloński, gdzie w auli Collegium Novum wygłosił wykład dla pracowników i studentów tej uczelni.

"Nikt nie może pozostać obojętny wobec brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - suwerenny, wolny, niezależny, demokratyczny kraj, którego ludność jest obiektem zamierzonych i zbrodniczych ataków wymierzonych bez skrupułów w ukraińską infrastrukturę cywilną by pozostawić ludność bez ogrzewania i prądu" - mówił prezydent.

Jak podkreślił, "dziś Europa jest świadkiem zbrodni wynikających z rozszalałych nacjonalistycznych ambicji, które prowadzą do naruszania granic, do podbijania terytoriów pod pretekstem przynależności danej grupy ludności do określonej kultury".

"Na tę bezsensowną próbę obalenia zasad porządku międzynarodowego Unia Europejska potrafiła zareagować stanowczo i jednym głosem, będzie nadal wspierać Ukrainę" - podkreślił Mattarella.

Wskazał na wsparcie jakie od początku wojny udzielała Polska, przyjmując ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców, a także wiele innych krajów UE. Według niego pomoc ta "stanowiła dowód umiejętności skutecznego działania".

"Dziś wszyscy musimy pracować nad tym, by zachować znaczenie tej wartości jaką jest jedność. Jest to najwyższa wartość, nadrzędna, której bezwzględnie należy strzec" - podkreślił prezent Włoch. Zaapelował "o odrzucenie pokusy rozdrobnienia solidarności między wolnymi krajami ugruntowanej w doświadczeniach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej".

"Bezpieczeństwo europejskie i bezpieczeństwo euroatlantyckie to pojęcia nierozerwalnie ze sobą związane, aby móc wspólnie i determinacją bronić i rozwijać europejski model demokratyczny i społeczny" - zastrzegł Mattarella.

"Jeżeli chcemy, aby Europa odgrywała pierwszoplanową rolę musimy odejść od wizji Unii jako tymczasowej i zmiennej, a więc niestabilnej z definicji sumy narodowych nastrojów i interesów" - zaznaczył prezydent Włoch i podkreślił, że Europa narodziła się jako wielki projekt na rzecz pokoju, wizja zdolna do przezwyciężenia historycznych kontrastów. "Potrzebna jest zatem wizja mądra i stabilna" - wskazywał.

Włoski prezydent zaapelował, aby "drzwi pozostały otwarte dla wszystkich, którzy chcą podążyć tą ścieżką". Według niego w 2004 roku poprzez przystąpienie Polski i innych państw do UE doszło do zakończenia pierwszego etapu historycznego zjednoczenia naszego kontynentu, ale - podkreślił - "dziś znów perspektywa europejska jest cenna dla naszych sąsiadów - którzy w członkostwie w Unii Europejskiej postrzegają powód do nadziei i siłę do dążenia do sprawiedliwości, praw i pokoju".