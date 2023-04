Prezydent Włoch: należy pomagać Ukrainie tak długo, dopóki będzie to potrzebne

Należy pomagać Ukrainie tak długo, dopóki będzie to potrzebne; dotyczy to wszystkich krajów, które kochają wolność i zależy im na wolności narodów - powiedział w poniedziałek prezydent Włoch Sergio Mattarella.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezydent Włoch Sergio Mattarella w poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą powiedział, że jest pełna zgoda co do tego, że "należy pomagać Ukrainie tak długo, dopóki to będzie potrzebne". Dodał, że pomoc ta powinna odbywać się w obszarach finansowym, humanitarnym, wojskowym oraz dotyczącym odbudowy kraju.

"Jesteśmy przekonani, że dotyczy to nie tylko Ukrainy i krajów bliskich jak Polska, ale dotyczy to wszystkich krajów, które kochają wolność i zależy im na wolności narodów" - powiedział.

Mattarella podkreślił, że zgadza się z prezydentem Dudą co do tego, że gdyby Ukraina została pozostawiona "na pastwę Rosji", to w przyszłości doszłoby do ataków na kolejne kraje. "Jesteśmy wszyscy przerażeni niektórymi nieludzkimi zachowaniami stosowanymi przez rosyjskie siły zbrojne. Atakowane są cele cywilne, mieszkania, co sprawia, że ta agresja staje się jeszcze bardziej okrutna" - powiedział prezydent Włoch.